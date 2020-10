Mocne pogorszenie nastrojów w Niemczech

fot. josefkubes / Shutterstock

Indeks ZEW mierzący oczekiwania niemieckich ekspertów finansowych w październiku zaliczył silny i „zaskakujący” spadek. To jeden z pierwszych sygnałów ostrzegawczych przed pogorszeniem koniunktury gospodarczej w IV kwartale.

Październikowy odczyt indeksu ZEW na poziomie 56,1 pkt. był nie tylko znacznie niższy niż we wrześniu (77,4 pkt.), ale okazał się wyraźnie niższy od rynkowego konsensusu wynoszącego 73 pkt. Był to pierwszy spadek tego wskaźnika od marca, gdy zanurkował on o absolutnie rekordowe 58,2 pkt.

Można więc powiedzieć, że rynek zaskoczył sam siebie. Wszakże to analitycy makroekonomiczni nie docenili skali pogorszenia oczekiwań swoich kolegów po fachu zajmujących się analizą finansową.

Odkładając żarty na bok sam fakt ostrego spadku indeksu ZEW nie powinien być chyba zaskoczeniem. Od miesiąca władze w prawie całej Europie znów represjonują obywateli, sukcesywnie zabijając kolejne sektory gospodarki – na razie uderzając głównie w sektor usług. Z każdym takim ograniczeniem powoli przybliżamy się do powtórki wiosennych lockdownów, które zrujnowały gospodarki Starego Kontynentu doprowadzając do najgłębszej recesji po 1945 roku.

Comiesięczna ankieta ZEW powstaje na bazie odpowiedzi przesłanych przez ok. dwustu niemieckich ekspertów finansowych. Analitycy pytani są o oczekiwania względem następnych sześciu miesięcy. Możliwe są tylko trzy odpowiedzi: wzrośnie/poprawi się, pozostanie bez zmian, spadnie/pogorszy się. Sam indeks ZEW jest wypadkową oczekiwań względem gospodarki Niemiec.

