Mocne podwyżki hurtowych cen paliw. Czekamy na ścięcie VAT-u

fot. DarSzach / / Shutterstock

Mijający tydzień przyniósł silne wzrosty hurtowych cen paliw, które jednak nie w pełni przełożyły się na stawki przy dystrybutorach. To może osłabić finalny efekt wchodzącej w życie od 1 lutego tymczasowej obniżki stawek VAT.

W trzecim pełnym tygodniu stycznia przeciętna cena detaliczna benzyny bezołowiowej 95 wyniosła 5,78 zł/l i była o 6 groszy wyższa niż tydzień wcześniej – wynika z danych BM Reflex. Olej napędowy kosztował średnio 5,84 zł/l, co oznaczało wzrost o 8 gr/l. Autogaz tankowano średnio po 3,11 zł/l, a więc o 3 gr/l taniej niż przed tygodniem.

Bankier.pl na podstawie danych BM Reflex.

Ceny paliw w ostatnich tygodniach - po obniżkach na skutek wejścia w życie obniżki akcyzy - ustabilizowały się, ale pozostały wyraźnie wyższe niż przed rokiem. Przez ostatnie 12 miesięcy średnia cena detaliczna Pb95 podniosła się o 1,10 zł/l (+23,5 proc.), oleju napędowego o 1,19 zł/l (25,6 proc.), a autogazu o 0,92 zł/l (42 proc.). Rok temu benzynę i ON tankowaliśmy po ok. 4,70 zł/l, a LPG za 2,22 zł/l.

Droga ropa napędza podwyżki w hurcie

Niestety od kilku tygodni znów szybko rosną ceny hurtowe. 21 stycznia PKN Orlen oferował benzynę Eurosuper 95 po 4 640 zł/m3, czyli po ok. 5,70 zł/l po doliczeniu 23% stawki VAT (akcyza i opłata paliwowa są już wliczone w cenę hurtową). To już o 38 gr/l więcej niż jeszcze przed Bożym Narodzeniem oraz o 14 gr/l drożej niż przed tygodniem. W tym samym czasie hurtowa cena ON podniosła się o 47 gr/l (w tym aż o 21 gr/l tylko przez poprzednie 7 dni) i jest już wyższa od przeciętnej ceny detalicznej, przekraczając 6 zł/l brutto.

Przyczyną rosnących cen w rafineriach są coraz wyższe notowania ropy naftowej. Jeszcze w czwartek kurs ropy Brent sięgał niemal 90 dolarów za baryłkę i był najwyższy od października 2014 roku. W piątek notowania surowca spadały, ale wciąż utrzymywały się blisko wieloletnich maksimów.

Cała nadzieja w niższym Vacie

Pewną ulgę kierowcom od początku lutego przyniesie decyzja polityków. Sejm uchwalił tzw. tarczę inflacyjną 2.0. Ustawa ta przewiduje obniżenie stawki VAT na paliwa z 23% do 8% na okres od 1 lutego do 31 lipca 2022 roku. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek publicznie obiecał, że po redukcji opodatkowania ceny Pb95 i ON spadną w pobliże 5,20 zł/l.

Jednakże ze względu na szybki wzrost cen hurtowych obietnica ta może być trudna do zrealizowania. Zakładając, że obecne ceny w płockiej rafinerii utrzymają się do końca stycznia, to po obniżce VAT-u litr oleju napędowego może na stacjach kosztować ok. 5,40 zł, a benzyny Pb95 ok. 5,20 zł.

KK