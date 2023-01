Mocne otwarcie roku na GPW. Banki znów liderami wzrostów

W dniu decyzji RPP giełdowe indeksy zanotowały zdecydowane wzrosty. Chociaż Rada nie podniosła stóp procentowych, to motorem napędowym znów były banki. Niektóre z mWIG40 zyskały w tym roku już 20 proc.

fot. Krystian Maj / / FORUM

Najważniejszym wydarzeniem dnia w środę na polskim rynku była decyzja RPP dot. poziomu stóp procentowych. Pozostawienie ich na niezmienionym poziomie nie było jednak tak istotne dla rozpędzonych giełdowych indeksów wspartych przede wszystkim dobrą postawą sektora bankowego, jednak niezależną od decyzji władz monetarnych.

W porannej części uwagę zwracały odczyty powyżej oczekiwań PMI z Hiszpanii, Włoch czy Francji oraz Niemiec, które razem z kolejnym niższymi odczytami inflacji, tym razem m.in. ze Szwajcarii, przesądzały o optymistycznym początku sesji i dalszych mocnych wzrostach przez resztę dnia.

Nie inaczej było na GPW, gdzie z każdą godziną WIG20 wspinał się coraz wyżej, by dotrzeć nawet do poziomu 1856,653 pkt. Motorem napędowym, tak jak we wtorek, był postawa banków, osłabienie dolara oraz sentyment płynący z rynków europejskich, które w ostatnich tygodniach wykazują dawno niewidzianą dywergencję i relatywną siłę względem amerykańskich indeksów.

WIG20 zyskał 1,66 proc., WIG był wyżej o 1,63 proc. Najmocniej rosły średnie spółki skupione wokół mWIG40, który zyskał 2 proc., natomiast tym razem najsłabiej zachował się sWIG80 ze wzrostem o 0,74 proc. Obroty wyniosły 1,24 mld zł, z czego 986 mln zł dotyczył WIG20, który w tym roku jest już 3,5 proc. na plusie, a odbicie od dna bessy to już ponad 38,6 proc.

Bankier.pl

„Rynek dobrze odebrał opublikowane finalne dane PMI z sektora usługowego. Dla wszystkich krajów strefy euro ukształtował się minimalnie tylko poniżej granicznej wartości 50 pkt. i wyniósł 49,8 pkt. ( …) Dane wskazują, że dekoniunktura w końcówce roku wcale się nie pogłębiała, co może zwiastować płytką recesją lub wręcz miękkie lądowanie gospodarki” - napisali w sesyjnym komentarzu analitycy z BM mBanku.

„Pozytywnie odebrano nieoczekiwany spadek grudniowej inflacji we Francji. ( …) Takie odczyty będą zdejmować presję z bankierów centralnych i jednocześnie dawać przestrzeń do silniejszego odbicia cen akcji” - dodali.

Na GPW w środę w ujęciu sektorowym znów dominował popyt. Wzrosty były udziałem 12 benchmarków, z których o 3,67 proc. wzrosły banki, a o 1,97 proc. górnictwo, czyli liderzy skali zwyżek. Na minusie były tylko chemia (-0,37 proc.) i gry (0,05 proc.).

W WIG20 czołówka najbardziej rosnących spółek była nieco bardziej zróżnicowana niż we wtorek. Najmocniej podrożały walory CCC (6,65 proc.), które są notowane najwyżej od sierpnia 2022 r.

Dalej były kurs Santandera (5,29 proc.) jako bankowego przedstawiciela w WIG20. Dobra postaw sektora według Łukasza Jańczaka z Erste Group jest związana z kondycją rynków bazowych i wzrostów całej branży bankowej w Europie, do których napływa kapitał. Poza tym mocne były notowania mBanku (3,66 proc.), Pekao (2,84 proc.) i PKO (2,87 proc.).

W czołówce znalazł się także kurs JSW (4,55 proc.), który odbił po wtorkowym spadku związanym z płacowymi żądaniami związków zawodowych. Pojawiły się też spekulacje o planach wznowienia przez Chiny importu węgla z Australii. Jakub Szkopek, analityk Erste, uważa że ewentualne ponowne wznowienie importu do Chin pomoże podnieść ceny węgla koksowego z Queensland, który jest benchmarkiem dla cen w JSW.

Na plusie ostatecznie skończyły notowania Dino (0,17 proc.). Spółka poinformowała na swojej stronie internetowej, iż w 2022 roku otworzyła 344 nowe sklepy wobec 343 rok wcześniej.

Spadki dotyczyło tylko kursów Grupy Kęty (1,34 proc.), CD Projektu (-1,16 proc,.) i LPP (-0,27 proc.)

Z kolei w drugiej linii najmocniej zachował się kurs Millennium (10 proc.) i Aliora (6,93 proc.). Kursy obu banków podrożały w ciągu ostatnich trzech sesji o ponad 20 proc. i są najlepsze z grona dużych i średnich spółek pod tym względem na starcie nowego roku. W środę znów były najlepsze w koszyku bankowym.

Z kolei historyczne maksimum pobił kurs 11bit (3,15 proc.). Inne spółki z branży gamigowej, chociaż branżowy indeks zaliczył spadek obciążony kursem CD Projektu, radziły sobie bardzo dobrze. Do góry poszedł kurs Ten Square GAmes (4,7 proc.), wyżej był Games Operators (6 proc.) czy PlayWay (5 proc.). Akcje Creepy Jar podrożały o 3,58 proc., a SimFabric o 4,48 proc.).

Na szerokim rynku znów było głośno o XTPL (13,36 proc.), który poprawił ponad roczne maksima po kolejny komunikacie o sprzedaży swoich produktów do Azji.