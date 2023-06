Mocne oświadczenie największych polskich mediów. Prezes PiS komentuje

Jarosław Kaczyński został poproszony o komentarz do opublikowanej w środę deklaracji szefów kilkudziesięciu polskich mediów, którzy zapewniają, że "będą bronić niezależności polskiego dziennikarstwa, a zarządzane przez nich redakcje będą solidarnie i konsekwentnie informować społeczeństwo o każdej próbie wpływania władzy na media".

fot. Łukasz Dejnarowicz / / FORUM

Jest to odpowiedź na próby nacisku ludzi władzy na wolność redakcji Onetu i Wirtualnej Polski.

Prezes PiS podkreślił, że w Polsce wpływ na media jest "żaden, w szczególności na media opozycyjne, a te media opozycyjne są w zdecydowanej większości".

"To jest chwyt przedwyborczy, związany ze ścisłym związkiem tych mediów z opozycją polityczną. Patrzymy na to ze spokojem, już tak to w Polsce w tej chwili wygląda, ale nie mamy zamiaru w żaden sposób reagować" - zaznaczył Kaczyński.

Wicepremier pytany był również o ostatnie posiedzenie rządu, na którym siedział u szczytu stołu obok premiera Mateusza Morawieckiego. "Moje stosunki z Mateuszem Morawieckim, panem premierem Mateuszem Morawieckim, są naprawdę dobre i takie sprawy ustalamy między sobą, ale traktujemy to, jako sprawy dyskretne" - powiedział.

Deklaracja Jako redaktorki i redaktorzy naczelni największych polskich mediów stajemy w obronie ich niezależności i deklarujemy nasze niepodważalne przywiązanie dla wartości dziennikarskich, takich jak obiektywizm, rzetelność i uczciwość dziennikarska. Jesteśmy przekonani, że naszym podstawowym obowiązkiem jest patrzenie na ręce tym, którzy sprawują władzę oraz dostarczanie wiarygodnych informacji opartych na sprawdzonych źródłach, dbając o różnorodność perspektyw. Naszym celem jest zawsze zapewnienie pełnej, zrównoważonej prezentacji faktów. W ostatnich dniach na łamach Onetu i Wirtualnej Polski zostały opublikowane teksty ujawniające próby nacisku ludzi władzy na wolność redakcji. Po licznych przypadkach z niedawnej przeszłości - lex TVN, postępowaniach Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, masowo wysyłanych do polskich redakcji pozwach - to kolejne próby ograniczania niezależności polskich mediów. Deklarujemy, że będziemy bronić niezależności polskiego dziennikarstwa, a zarządzane przez nas redakcje będą solidarnie i konsekwentnie informować społeczeństwo o każdej próbie wpływania władzy na media. Razem będziemy walczyć o utrzymanie wolnych i niezależnych mediów jako fundamentu demokratycznego społeczeństwa, chroniąc prawo obywateli do dostępu do wiarygodnych informacji.

Andrzej Andrysiak, Gazeta Radomszczańska

Jerzy Baczyński, Polityka

Oliwia Bosomtwe, Noizz

Kamila Ceran, Tok FM

Bogusław Chrabota, Rzeczpospolita

Daniel Długosz, Nowa Gazeta Trzebnicka

Łukasz Dynowski, o2.pl

Jakub Dźwilewski, Telewizja Kędzierzyn-Koźle

Joanna Gąska, losice.info

Robert Graczyk, Komputerswiat.pl

Rafał Gruchalski, portEl.pl

Krzysztof Jedlak, Dziennik Gazeta Prawna

Magda Jethon, Radio Nowy Świat

Grażyna Kaim, Przełom

Paweł Kapusta, Wirtualna Polska

Aleksandra Karasińska, Forbes Women

Łukasz Kijek, Money.pl

Michał Kołodziejczyk, Canal + Sport

Katarzyna Kozłowska, Fakt

Piotr Kozłowski, Auto-Świat.pl

Szymon Krawiec, Natalia Rzewińska, Wprost

Dominik Księski, Pałuki

Mikołaj Kunica, Business Insider

Jarosław Kurski, Gazeta Wyborcza

Łukasz Lipiński, polityka.pl

Rafał Madajczak, Gazeta.pl

Michał Mańkowski, NaTemat.pl

Olga Mickiewicz, Radio 357

Wojciech Naja, Tygodnik Reporter Gazeta

Grzegorz Nawacki, Puls Biznesu

Piotr Pacewicz, OkO.press

Ryszard Pajura, Obserwator Lokalny

Piotr Paterski, Tygodnik Tucholski

Paweł Pełka, Tygodnik Podhalański

Łukasz Różański, Wiadomości Wrzesińskie

Michał Samul, TVN24, Fakty TVN

Tomasz Sekielski, Newsweek

Mariusz Smolarek, Radio Zet

Tadeusz Sołtys,RMF FM

Krzysztof Strzelecki, Tygodnik Siedlecki

Agnieszka Szymkiewicz, Swidnica24.pl

Janusz Urbaniak, Rzecz Krotoszyńska

Wojciech Waligórski, Nowy Łowiczanin

Bartosz Węglarczyk, Onet

Paweł Wołosik, Przegląd Sportowy

Paweł Zielewski, Forbes

Piotr Morlewski, Nowy Tydzień

autor: Katarzyna Krzykowska, Wiktoria Nicałek

ksi/ wni/ par/