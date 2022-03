Mocne odbicie na giełdach w Europie. Rozpędzone banki i motoryzacja

fot. Wolfram Steinberg / / FORUM

Europejskie rynki zaliczają najlepszą sesję w tym roku. Rosną kluczowe indeksy giełd zachodnich, którym nie przeszkadza słabsza postawa spółek surowcowych. Odreagowanie ma związek m.in. z dyplomatycznymi zabiegami o zakończenie wojny.

Pierwsza część sesji na europejskich giełdach przynosi wyraźny wzrost apetytu na zakup akcyjnych aktywów. Wzrostami zawiaduje przede wszystkim sektor bankowy i motoryzacyjny. Indeksy Euro Stoxx Automobiles&Parts oraz Euro Stoxx Banks rosły przed południem o odpowiednio 6,7 proc. i 6 proc. Mocne odbicie obserwowane jest na spółkach z branży turystycznej, technologicznej, mediów i sprzedaży detalicznej. Słabiej zachowuje się sektor związany z wydobyciem ropy naftowej.

Składa się to na wzrosty indeksu Euro Stoxx50 o 5,4 proc. DAX rośnie 4,9 proc. CAC40 jest wyżej o 4,7 proc. Rosną również rynki we Włoszech i Hiszpanii. Notowany w Mediolanie FTSE MIB jest wyżej o 4,8 proc., a madrycki IBEX35 rośnie o 3,2 proc. Umiarkowanymi wzrostami na tym tle może pochwalić się giełda w Warszawie, gdzie WIG20 zwyżkuje o 2,6 proc., czy giełda w Londynie ze wzrostem o FTSE100 o 2,2 proc.

„Pod wieloma względami rynki europejskie są najbardziej technicznie wyprzedane od czasu globalnego krachu w 2020 r." - mówi Carl Doodley, szef ds. handlu w regionie EMEA w Cowen, cytowany przez PAP.

Akcje Daimlera (właściciel min. marki Mercedes) rosły przed południem o 4,5 proc. Renault był wyżej o 10 proc. Stellantis zwyżkował o 8,3 proc., a francuski producent części Valeo, rósł o 9 proc.

Deutsche Post był na plusie o 8,6 proc. - rosnąc najmocniej do 2 lat.

Akcje BNP rosły o 8,2 proc., Commerzbank był wyżej o 7,1 proc. Jeszcze więcej rosły akcje walorów Raiffeisen Bank International, nawet o 22 proc. - najmocniej od 17 lat.

Wśród przyczyn odreagowania można wskazać m.in. deklarację prezydenta Zelenskiego o wycofaniu się z dążeń do wstąpienia Ukrainy do Nato, która pojawiła się we wtorek po południu, gdy handel na europejskich rynkach był już zamknięty. Jutro mają się odbyć pierwsze od rozpoczęcia wojny, rozmowy na szczeblu ministrów sprawa zagranicznych Rosji i Ukrainy.

Inwestorzy czekają tymczasem na spotkanie Europejskiego Banku Centralnego w czwartek, aby mieć większą jasność w sprawie zakończenia przez EBC działań stymulujących gospodarkę regionu. Z kolei czwartkowe spotkanie na szczycie przywódców Starego Kontynentu może dostarczyć wskazówek na temat potencjalnych narzędzi wsparcia fiskalnego, które mogłyby złagodzić skutki gospodarcze trwającej wojny Rosji z Ukrainą, podał PAP.

"To, co dzieje się na rynkach, jest napędzane nagłówkami; widzimy wahania - od nadziei na wsparcie fiskalne w Europie po rozpacz - z powodu braku alternatyw kupna - dla ropy i gazu z Rosji. W takim środowisku inwestorzy kapitałowi powinni zwracać szczególną uwagę na odporność zysków spółek i ich zdolność do przenoszenia wyższych kosztów nakładów na konsumentów" - mówi Marija Veitmane, starsza strateg w State Street Global Markets, cytowana w depeszy PAP.

Wybrane europejskie indeksy dane na godz. 12:00 Indeks Dzień Tydzień Miesiąc YTD DAX +4,92% -3,80% -13,05% -15,21% Euro Stoxx 50 +4,87% -3,73% -12,37% -14,43% FTSE MIB +4,77% -4,62% -13,93% -14,43% CAC 40 +4,69% -3,92% -12,09% -12,72% AEX +3,61% -5,58% -10,74% -14,68% IBEX 35 +3,26% -3,36% -9,51% -7,72% WIG20 +2,63% -4,29% -11,61% -13,70% dane:Investing.com

MKu