Mocne odbicie na giełdach. Wzrosty JSW i banków

fot. Robert Gardziński / FORUM

Po bardzo słabym ostatnim tygodniu października pierwszą sesję listopada główne indeksy giełdy w Warszawie zakończyły mocnym odbiciem. Wyróżniały się m.in. akcje JSW i banków.

WIG20 zakończył poniedziałkową sesję wzrostami o 2,7 proc., WIG poszedł w górę o 2,5 proc., sWIG80 o 2,8 proc., a mWIG40 o 1,7 proc. Mimo świetnej sesji indeksy wciąż nie odrobiły strat poniesionych choćby w samym ostatnim tygodniu, gdy koronawirusowe obawy wywołały gwałtowne przeceny na rynkach akcji. Niemniej polska giełda zanotowała pierwszą sesję z wyraźną przewagą zieleni od pół miesiąca, co zasługuje na uwagę.

Odbijała dziś zresztą niemal cała Europa. Z jednej strony WIG20 należy wyróżnić, jako najmocniejszy dzisiaj indeks, z drugiej w minionym tygodniu i tracił on więcej niż jego europejskie odpowiedniki. Nieco bardziej wstrzemięźliwi we wzrostach byli dziś Amerykanie, gdzie S&P500 w momencie zamknięcia handlu na GPW szedł wprawdzie w górę o 1,3 proc., lecz Nasdaq zyskiwał już tylko. Sytuacja za oceanem może być jednak w tym tygodniu wyjątkowo zmienna. Nie dość, że inwestorów czeka posiedzenie Fedu, to jeszcze w środku tygodnia będzie miało jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń przez rynku - wybory.

kliknij, by przejść do notowań / Bankier.pl

Udaną sesję mają za sobą także bardzo słabe ostatnimi czasy banki. Akcje Santandera podrożały o 6,7 proc., a Pekao, PKO BP i Aliora o ponad 3 proc. W sumie WIG-banki zyskał dziś 3,4 proc. i był jednym z najmocniejszych indeksów sektorowych. Wagowo największy wpływ na wzrosty WIG20 miało dziś Allegro, które zyskało 4,6 proc. i dodało 0,6 pkt. proc. do dzisiejszego wyniku WIG20.

Pod kreską znalazły się jedynie 3 spółki z WIG20. O 1 proc. potaniały akcje Lotosu i LPP. Pierwsza ze spółek ma list intencyjny ws. elektrowni gazowo-parowej w Gdańsku, druga po sesji zaprezentowała szacunkowe wyniki za III kwartał. - Grupa LPP szacuje, że miała w trzecim kwartale roku obrotowego 2020/21, czyli w okresie sierpień-październik 2020 roku 2,45 mld zł przychodów i 290 mln zł zysku operacyjnego - podała spółka w komunikacie. Najsłabiej wypadł Tauron (-1,3 proc.), który na polecenie rządu wybuduje szpitale tymczasowe w Krakowie i Krynicy.

Na szerokim rynku najmocniejsze wzrosty zanotowały akcje NanoGroup (+38 proc.). O ponad 20 proc. podrożały także papiery All In Games i Medicalgotihmics. Po drugiej stronie znalażły się m.in. akcje Ursusa (-3,9 proc.) oraz Forte (-4,9 proc.).

Adam Torchała