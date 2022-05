Mocne odbicie na Wall Street. Rynek chce odreagować po spadkowej serii

fot. Allie Joseph/NYSE / / Xinhua News Agency

Po niemrawym poniedziałku wtorkowa sesja na nowojorskich parkietach przyniosła silne wzrosty. Amerykański rynek akcji odreagowuje po długiej spadkowej serii, w czym dziś pomogły lepsze dane z amerykańskiej gospodarki.

Nasdaq Composite i S&P500 mają za sobą serię pięciu spadkowych tygodni z rzędu, co w przypadku tego drugiego po raz ostatni przytrafiło się w roku 2011. W czwartek giełdowe byki wybroniły rynek przed spadkami, a piątek przypieczętowały ten sukces mocnymi zwyżkami (+3,8% w przypadku Nasdaqa o 2,4% na S&P500). Ale poniedziałek przyniósł rozczarowanie: Nasdaq spadł, a S&P500 zakończył dzień nieznacznie pod kreską.

Jednakże wtorkowa sesja bez dwóch zdań padła łupem giełdowego byka. Nasdaq poszedł w górę o 2,76% i zakończył handel na poziomie 11 984,52 pkt. S&P500 zwyżkował o 2,02%, wspinając się na wysokość 4 088,85 pkt. Dow Jones podniósł się o 1,34%, finiszując z wynikiem 32 654,59 pkt.

- Sądzę, że inwestorzy postrzegają niedawne spadki jako szanse, aby kupić na dołku i podejrzewam, że dziś był na to dobry dzień – powiedziała Reutersowi Sylvia Jablonski z Defiance ETF.

Tym razem posiadaczom akcji sprzyjały kluczowe dane napływające z gospodarki USA. Sprzedaż detaliczna zgodnie z oczekiwaniami wzrosła w kwietniu o 0,9% mdm. Mocno w górę zrewidowano statystyki za marzec: z 0,5% mdm na 1,4% mdm. Względem kwietnia 2021 obroty handlowców wzrosły aż o 11,3%. Tyle tylko, że amerykańskie Biuro Cenzusowe podaje te statystyki w ujęciu nominalnym. Przy oficjalniej inflacji CPI sięgającej 8,3% realny wzrost sprzedaży detalicznej nie jest już tak imponujący, jakby się to mogło wydawać.

Wyraźnie lepsze od oczekiwań były też dane dotyczące produkcji przemysłowej w USA, która w kwietniu wzrosła o 1,1% (oczekiwano 0,5%) względem marca. Wykorzystanie mocy produkcyjnych zbliża się do 80%, co jest sygnałem, że amerykański sektor wytwórczy pracuje już na granicy faktycznej maksymalnej wydolności (w XXI wieku wskaźnik ten nigdy nie przekroczył 81%).

To potwierdza hipotezę, że największa gospodarka świata w krótkim terminie osiągnęła maksymalne możliwości wytwórcze i że każdy wzrost popytu będzie się już w całości przekładał na wzrost cen – czyli na wyższą inflację. A to oznacza, że Rezerwa Federalna wciąż ma otwartą drogę do zdecydowanych, 50-puntkowych podwyżek stóp procentowych.

- To, co chcemy zobaczyć, to wyraźny i przekonujący spadek inflacji i będziemy działać dopóki tak się nie stanie – powiedział Powell podczas wydarzenia zorganizowanego przez The Wall Street Journal. – Jeśli oznaczałoby to konieczność wyjścia poza ogólnie przyjęty poziom neutralny, nie zawahamy się wcale, aby to zrobić – dodał szef Fedu. Za zaostrzeniem polityki monetarnej optowali także pozostali przemawiający we wtorek przedstawiciele Fedu: zarówno „jastrząb” Bullard jak i „ultra-gołąb” Kashkari. Rynek wycenia szanse 50-puntkowej podwyżki stopy funduszy federalnych na 92% podczas czerwcowego posiedzenia FOMC.

Wall Street jednak przeszło w tryb „risk-on” i żaden problem, którym przejmowano się przez poprzednie pięć tygodni, dziś nie odrywał istotnej roli. Inwestorzy znów kupowali akcje, które były wyprzedawane od początku roku. Notowania Apple’a poszły w górę o 2,5%, Amazona o 4,1%, a Tesli o 5,1%. Akcje Citigroup zwyżkowały o 7,6% po tym, jak Warren Buffett ujawnił istotne zwiększenia swojego stanu posiadania tego banku. Za to o przeszło 11% przeceniono papiery Walmartu. Największa sieć handlowa w USA obniżyła tegoroczną prognozę zysków, skarżąc się na problemy z utrzymaniem marż. Był to największy jednodniowy spadek akcji Walmartu od 1987 roku.

KK