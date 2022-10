Mocne odbicie na Wall Street

fot. Courtney Crow / / Xinhua News Agency

Po solidnych piątkowych spadkach w poniedziałek na nowojorskich giełdach powiało optymizmem. Główne indeksy zyskały po przeszło 2%, w znacznej części niwelując straty z końcówki poprzedniego tygodnia.

Nasdaq Composite zakończył poniedziałkową sesję zwyżka o 3,43%, osiągając poziom 10 677,95 pkt. S&P500 poszedł w górę o 2,65%, finiszując z wynikiem 3 677,95 pkt. Dow Jones po zwyżce o 1,86% ponownie znalazł się powyżej 30 000 punktów.

Ostatnie dni i tygodnie na Wall Street cechowały się podwyższoną zmiennością. Poniedziałkowa zwyżka S&P500 w całości zniwelowała piątkowe spadki, które z kolei nadeszły po szalonej czwartkowej sesji, zakończonej irracjonalnym zwrotem „na północ” kończącym sześciosesyjną spadkową serię

Poniedziałkowa zwyżka podyktowana była bardziej czynnikami psychologicznymi niż fundamentalnymi. W rynkowych komentarzach można było przeczytać, że nastroje inwestorów wparła brytyjska polityka, gdzie nowy minister finansów zrezygnował z ambitnych obniżek podatków forsowanych przez swego poprzednika. To ustabilizowało rynek brytyjskich obligacji skarbowych oraz notowania funta szterlinga. Rynkowi na pewien czas odpadł więc jeden z dużych czynników ryzyka.

Po drugie, inwestorzy z zadowoleniem przyjęli wyniki kwartalne Bank of America. Notowania jednego z największych banków w USA wzrosły o ponad 6%. Zysk na akcję w III kwartale spadł do 81 centów (spodziewano się 78 centów), ale przychody odsetkowe okazały się wyraźnie wyższe od oczekiwań analityków. Ponadto zarząd banku zapewnił, że finanse jego klientów detalicznych wciąż wyglądają dobrze. Ponadto kurs akcji Bank of NY Mellon wzrósł ponad 5 proc. Zysk na akcję banku w trzecim kwartale wyniósł 1,21 USD, a oczekiwano, że sięgnie on 1,10 USD.

To zaledwie początek sezonu wynikowego na Wall Street, po którym analitycy podziewają się bardzo skromnego, raptem 3-procentowego wzrostu zysków spółek przypadającego na indeks S&P500.

Nie zmienia to faktu, że praktycznie od początku roku amerykański rynek akcji znajduje się w bessie. Od początku stycznia S&P500 stracił prawie 23%, Dow Jones oddał niemal 17%, a Nasdaq poszedł w dół o przeszło 31%. Przypomnijmy też, że historycznie rynek akcji w USA zwykle notował dno bessy dopiero wtedy, gdy Fed obniżał stopy procentowe. Obecne prognoz zakładają, że będzie je podnosił przynajmniej do wiosny 2023 roku.

