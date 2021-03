Mocne odbicie na GPW. Tydzień jednak na minus

fot. Borys Skrzyński / Puls Biznesu

Po dwóch sesjach wyraźnych spadków WIG20 w końcu złapał oddech i w piątek zanotował mocne wzrosty. Mimo odbicia flagowy indeks GPW tydzień zakończył jednak pod kreską.

Wzrostem o 2,2 proc. zakończył piątkowy handel WIG20 i wrócił tym samym powyżej poziomu 1900 pkt. Dla indeksu polskich blue chipów było to przełamanie po dwóch sesjach spadków o 1,2 proc. każda. Niestety, mimo odrabiania strat "last minute", wynik całego tygodnia jest ujemny. WIG20 na przestrzeni ostatnich pięciu sesji stracił 9 pkt.

Piątek to zresztą dzień szerszego odbicia. W Europie próżno było szukać indeksu, który dzisiejszą sesję zakończyłby pod kreską. I fakt, WIG20 wyróżniał się skalą wzrostu, warto jednak pamiętać, że na wcześniejszych sesjach odstawał od europejskiej średniej. Zieleń przeważała i na Wall Street, gdzie rosły m.in. banki, którym Fed zapowiedział poluzowanie koronawirusowej śruby dotyczącej m.in. dywidend i skupów akcji.

W górę szły w piątek także inne główne indeksy GPW. 1,9 proc. zyskał WIG, 1,2 proc. mWIG40, a 1,6 proc. sWIG80. Obroty na szerokim rynku wyniosły ponad 1,1 mld zł. Główny indeks NewConnect zyskał z kolei 1,6 proc. Obroty na nim sięgnęły 27 mln zł.

Liderem wzrostów w składzie WIG20 okazało się CCC, które zyskało aż 8,7 proc. Odreagowanie w branży odzieżowej było widać także po LPP, które poszło w górę o 6,8 proc. Ponad 6 proc. zyskały jeszcze papiery spółek surowcowych: JSW i KGHM-u. Tutaj także można mówić o odbiciu. Złą passę przełamał też m.in. CD Projekt (+1,9 proc.).

Nie udało się to jednak Allegro, które zamknęło dzień spadkiem o 0,2 proc. Na 12 ostatnich sesji spółka tylko raz zdołała zamknąć dzień na plusie i był to plus niewielki (-0,35 proc.). "Allespadki" trwają więc dalej. Po czerwonej stronie znalazł się także lider wczorajszych wzrostów - Mercator - który dziś stracił 1,9 proc. Oprócz tego duetu pod kreską (delikatnie) znalazły się także papiery Asseco i Polsatu.

Warto było zwrócić uwagę także na duet paliwowy: PGNiG zyskało dziś 2,7 proc., a Orlen 1,8 proc. - Uzyskaliśmy od KE decyzję, na mocy której UOKiK rozpatrzy wniosek w sprawie przejęcia PGNiG przez PKN Orlen. To nasz wielki sukces i krok w budowie silnego koncernu multienergetycznego. W ciągu kilku tygodni zgłosimy transakcję do polskiego urzędu antymonopolowego - napisał na twitterze prezes płockiego koncernu, Daniel Obajtek.

Na szerokim rynku udany dzień ma za sobą Asbis, którego akcje podrożały aż o 12,3 proc. Do wzrostów wrócił Mabion, który poinformował o pierwszej transzy pieniędzy ze szczepionkowego kontraktu z Novavax. Akcje spółki podrożały dziś o 7,6 proc.

Adam Torchała