Mocne odbicie WIG20. Rozpędzony kurs KGHM-u

Piątkowa sesja na GPW zaczęła się od mocnych wzrostów indeksu największych spółek. Giełdowe byki mają szansę na wyprowadzenie skutecznej kontry i zakończenie całego tygodnia na plusie. Dolarowa ulga sprzyja notowaniom spółek surowcowych, z których najlepiej radzi sobie kurs KGHM-u.

Czwartek na rynkach finansowych upłynął pod znakiem polityki monetarnej. EBC zdecydował się na zgodną z oczekiwaniami podwyżkę stóp procentowych, a Jerome Powell miał okazję się wypowiedzieć na temat bieżącej sytuacji gospodarczej. Głos zabierał także prezes NBP Adam Glapiński, odnosząc się do zgodnej z prognozami podwyżki stóp procentowych.

W reakcji rynków na czwartkowe wydarzenia można dopatrywać się uwzględnienia w wycenach bieżących scenariuszy podwyżek, ponieważ kontynuacja retoryki o zdecydowanej walce z inflacją nie była przyczyną odwrotu od rynku akcji. Indeksy w Europie, USA i Azji skończyły sesję na niewielkich plusach, a mocniej zareagował np. rynek walut, gdzie euro odzyskało przewagę nad dolarem. Umacnia się też polski złoty, czym wspiera kupujących na GPW.

W dodatku w Chinach odczyty o inflacji okazały się niższe od prognoz (CPI 2,5 proc. wobec oczekiwanej 2,8 proc., poprzednio 2,7 proc.), co sprzyja prowadzonej przez Pekin polityce monetarnej. Dane dają więc nadzieję na hamowanie presji cenowej.

Około godziny 10:30 WIG20 zyskiwał 3,2 proc. Popyt wyprowadza indeks ponad poziom 1500 pkt., kluczowy z punktu widzenia ewentualnej kontynuacji wzrostów. Utrzymanie się WIG20, nawet na niewielkim plusie, daje szansę na zakończenie tygodnia wzrostami. Coraz bliżej jest też do rozliczenia wrześniowej serii kontraktów terminowych, co nakazuje z kolei ostrożność w interpretowaniu pojedynczych ruchów na indeksach.

Szeroki WIG zyskiwał 2,6 proc. z uwagi na mniejsze wzrosty mWIG40 (2 proc.) i sWIG80 (0,8 proc.)

Motorem napędowym porannych wzrostów były górnictwo (7,4 proc.), banki (3,8 proc.) oraz paliwa (3,4 proc.), a więc sektory o największym znaczeniu dla blue chipów i szerokiego rynku. Taniejący dolar to ulga dla surowców, co widać po notowaniach ropy czy miedzi.

W WIG20 najmocniej po ponad godzinie handlu rosły notowania KGHM-u (8,8 proc.), przy największych obrotach na rynku powyżej 36 mln zł. Cena miedzi na giełdzie w Londynie zbliża się do 8 tys. dol. za tonę – najwyżej od końca sierpnia.

Górniczy duet uzupełniał rosnący kurs JSW (3,8 proc.), przerywając tym samym serię ośmiu spadkowych sesji z rzędu. W podobnej skali – ok. 3,3 proc. – rosły paliwowe PKN Orlen i PGNiG. Grupę blue chipów, z mocną kontrybucją do wzrostów całego indeksu, uzupełniały największe banki. Kurs PKO BP zykiwał 4,1 proc. Pekao rósł o 5,3 proc., a Santandera o 1,9 proc. Najwięcej jednak zyskiwał, kolejną sesję z rzędu, kurs mBanku (6,8 proc.). To druga mocna sesja banków po tym jak poprzednie przyniosły pogłębienie dołków na kursach. Sprzyjający sentyment oraz coraz bardziej przejrzysta prognoza dot. stóp procentowych i końca podwyżek, zachęca do odbicia zdołowanych ostatnio akcji.

"Z jednej strony uważamy, że wycena sektora znajduje się na atrakcyjnym poziomie ale z drugiej nie widzimy czynników, które mogłyby zdecydowanie ruszyć kursami w miesiącu. Oczekujemy, że sentyment do banków w całej Europie nadal kształtować będzie obawa o recesję. Pozytywnych informacji oczekujemy dopiero pod koniec września, kiedy krystalizować się będzie partycypacja w wakacjach kredytowych w Polsce" - określili swoje stanowisko do sektora na wrzesień, analitycy z BM mBanku.

W całym koszyku WIG20 większość walorów zyskiwała i tylko kursy Dino (-0,8 proc.) i Asseco (-0,2 proc.) były notowane lekko poniżej punktu odniesienia.

„W przypadku WIG20 walka nadal rozgrywa się o poziom 1500 pkt. Jego przekroczenie przynajmniej w krótkim terminie odsunęłoby prawdopodobieństwo kontynuacji spadków, a w pozytywnym scenariuszu można by nawet oczekiwać ataku na lukę bessy z poprzedniego poniedziałku w okolicy 1600 pkt.” – napisali w porannym komentarzu analitycy BM BNP Paribas Bank Polska.

„W godzinach porannych kurs EUR/USD oscyluje wokół 1,0060 i zgodnie z tym, co pisaliśmy od jakiegoś czasu, wydaje nam się całkowicie możliwe, że trend aprecjacji dolara się wyczerpał. Oczywiście dystans dzielący EUR/USD od minimów pozostaje niewielki, ale zapowiedź 3-4 ruchów ze strony C. Lagarde jest naszym zdaniem całkowicie wystarczająca, by powstrzymać dalszą deprecjację euro w otoczeniu, w którym retoryka FOMC może stać się tylko bardziej gołębia w świetle napływających danych” – napisał z kolei Kamil Cisowski z DI Xelion.

„Powoli staje się jasne, że nawet najbardziej jastrzębie wypowiedzi członków FOMC nie będą w stanie przenieść dalej w górę konsensusu w sprawie docelowego poziomu zakończenia cyklu podwyżek ani spowodować dalszej przeceny na Wall Street. Oczywiście nie oznacza to, że trwający ruch nie będzie kontynuowany, natomiast wymaga on w tym punkcie pogorszenia perspektyw inflacyjnych lub (w dalszej kolejności) potwierdzenia nadejścia relatywnie głębokiej recesji” – zinterpretował sytuację Cisowski.

