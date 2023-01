Mocne odbicie Bogdanki i producent gier, który idzie w OZE

Zmienną sesję mają za sobą inwestorzy na GPW. WIG20 kolejny raz testował poziom pierwszego wsparcia, z którego i tym razem nastąpiła kontra popytu. Hamulcowym drugi dzień z rzędu okazały się banki, a wzrosty napędzały sektory związane z energią i surowcami. Gwiazdą sesji okazała się Bogdanka, której kurs reagował na aktualizację rekomendacji.

Sesja na WIG20 była kolejną próbą policzenia się popytu i podaży w rejonie 1900 pkt. Tym razem niedźwiedziom udało się wyznaczyć tygodniowy dołek kilka pkt niżej niż dzień wcześniej, a odbicie swoim zasięgiem również okazało się słabsze od tego z poniedziałku. Ruch w górę wytraca swój impet w ostatnich dniach, ale po tak silnych wzrostach można to odczytywać jaką naturalną korektę.

WIG20 zyskał 0,46 proc. przy wzroście WIG o 0,22 proc. Pod kreską był mWIG40 (-0,38 proc.) i sWIG80 (-0,04 proc.). Obroty przekroczyły 1,76 mld zł, z czego 1,55 mld dotyczyło spółek z WIG20.

Dalszy kierunek WIG20 może być już w większej korelacji do sentymentu płynącego z Wall Street, co pokazała reakcja inwestorów na środową paczkę danych z USA i zachowania tamtejszych indeksów. W ostatnich tygodniach nie było to takie oczywiste, a WIG20 rósł znacznie mocniej niż np. S&P500.

Nie obyło się też bez nawiązań do rynku walutowego, a kurs USD/PLN odznaczył się spadkami i znalazł się blisko krótkoterminowego wsparcia z okolic 4,32 zł. To wspierało byki na GPW w wyprowadzeniu kontry na WIG20.

Nastroje w drugiej połowie dnia były pod największym wpływem danych makroekonomicznych z Ameryki. Poniżej oczekiwań okazały się dane z USA dotyczące sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej. Także niżej od przewidywań ekspertów była inflacja producencka (PPI), co oczywiście wpisuje się w dezinflacyjny scenariusz pod który „grają” rynki w ostatnich tygodniach.

„Gospodarka USA zwalnia, procesy dezinflacyjne przyspieszają. Fed nie musi już tak mocno trzymać nogi na hamulcu” – napisali w komentarzu na swoim twitterowym koncie eksperci z PKO BP.

Z kolei Pekao zauważa, że rynek zbyt wcześnie mógł żegnać się z prognozami recesji w USA, ponieważ opublikowane w środę twarde dane pokazują wyraźne pogorszenie kondycji tamtejszej gospodarki.

Sektorowo po przeciwnych stronach były banki (-1,43 proc.) i górnictwo (2,74 proc.). Na minusie zameldowały się jeszcze media (-1,48 proc.) oraz budownictwo, nieruchomości, motoryzacja, informatyka i odzież Mocne za to było jeszcze energetyka (2,09 proc.) i paliwa (2,18 proc.).

W WIG20 najwięcej uwagi skupiały akcje Pepco (-0,72 proc.), gdzie obroty przekroczyły 279 mln zł. Okazało się, że większościowy akcjonariusz spółki w procedurze ABB sprzedał akcje z 7-proc. dyskontem za prawie 1,5 mld zł.

Poza tym tak jak w ostatnich dniach liderami obrotu były także największe banki, gdzie obrócono po ponad 200 mln zł. Niestety dla WIG20 było to obciążeniem przy spadających kursach Pekao (-1,92 proc.) i PKO (-1,47 proc.). W całym portfelu mocno zniżkowały także kursy CCC (-2,5 proc.) i Orange (-1,23 proc.).

Z kolei wyraźnie do góry poszły notowania spółek górniczych, energetycznych i surowcowych. Najwięcej zyskał kurs PGE (3,86 proc.), ale do góry inwestorzy podnieśli także kursy PKN Orlen (2,24 proc.), KGHM-u (2,55 proc.) i JSW (3,05 proc.). Zdecydowane zwyżki cen ropy związane są z oczekiwaniami ożywienia płynącego z Chin po zakończonej polityce lockdownów (przed Chińczykami tygodniowe obchody nowego roku). Z kolei strajki górników w Peru, cofnięcie dolara oraz chiński pierwiastek wspierają ceny miedzi.

W górę poszły także ceny popularnych wśród inwestorów akcji CD Projekt (3 proc.) i Allegro (2,3 proc.).

W drugiej linii niekwestionowanym liderem wzrostów był kurs Bogdanki (8,55 proc.), który poszedł do góry przy blisko 34 mln zł obrotu. Agencja Bloomberg poinformowała, że analitycy Santander BM podnieśli cenę docelową dla akcji spółki do 85,10 zł z 81,9 zł wcześniej, podtrzymując rekomendację „powyżej rynku”. Analityk Santandera wskazał w raporcie, że zawarcie przez spółkę w grudniu aneksów do wieloletnich umów dostaw węgla uwolni dźwignię operacyjną.

Zdecydowany popyt przełożył się tez na inne węglowe spółki, w tym przede wszystkim na Bumech (3,3 proc.), ale i Famur (2,62 proc.) czy CoalEnergy (2,34 proc.).

W segmencie średnich spółek na wyróżnienia zasługuje także wzrost ceny akcji ZEPAK-u (5,59 proc.). W Davos minister Jacek Sasin mówił o kolejnych krokach ze stroną koreańską przy budowie bloku atomowego we współpracy ZEPAK-u i PGE.

Na szerokim rynku wyróżnił się wzrost PunkPirates (59,5 proc.), który ogłosił, że kończy z produkcją gier, zmienia nazwę i rozpoczyna działalność jako wytwórca prądu z OZE.