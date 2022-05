Mocna podwyżka cen benzyn. ON nieco potaniał

fot. Włodzimierz Wasyluk / / FORUM

Drugi tydzień maja przyniósł silne podwyżki cen benzyn oraz spadek detalicznych cen oleju napędowego. Oba rodzaje paliw są niemal rekordowo drogie i niewiele wskazuje na to, aby w najbliższym czasie sytuacja miała ulec poprawie.

Za nami czwarty tydzień z rzędu wzrost cen benzyn. Co gorsza, z tygodnia na tydzień skala podwyżek jest coraz większa. Średnie detaliczne ceny benzyny Pb95 oraz oleju napędowego utrzymują się blisko najwyższych nominalnych poziomów w historii. Drożej było jedynie na początku marca, gdy w kierowców uderzył szok paliwowy wywołany rosyjską agresją na Ukrainę.

Średnia cena detaliczna benzyny bezołowiowej 95 wyniosła 6,91 zł/l i była o 21 gr/l wyższa niż tydzień wcześniej - wynika z danych BM Reflex. Szybko zbliżamy się do marcowego rekordu, który w przypadku tego paliwa wyniósł 7,05 zł/l. Za to o 8 gr/l potaniał olej napędowy, który w Polsce przeciętnie tankowano po 7,37 zł/l. Autogaz kosztował średnio 3,65 zł/l – o grosz mniej niż przed tygodniem.

Bankier.pl na podstawie danych BM Reflex

Warto przy tym odnotować, że przed rosyjską agresją na Ukrainę benzyna Pb95 oraz ON nigdy nie kosztowały więcej niż nieco ponad 6 zł/l. Zatem wciąż znajdujemy się w strefie bezprecedensowo wysokich cen paliw, a w przypadku benzyn zbliżamy się do rekordów sprzed dwóch miesięcy. Wyraźnie zmniejszyła się za to różnica pomiędzy cenami ON i Pb95. „Diesel” jest o ok. 46 groszy na litrze droższy od benzyny, podczas gdy jeszcze tydzień wcześniej różnica ta wynosiła średnio 75 gr/l.

Benzyna w hurcie już rekordowo droga

W ostatnim tygodniu do sporych zmian doszło na rynkach hurtowych. 13 maja PKN Orlen oferował benzynę Eurosuper 95 po 6 515 zł/m3, czyli po ok. 7,04 zł/l z uwzględnieniem VAT-u. Oznacza to wzrost aż o 18 gr/l w ciągu ostatnich 7 dni. Od tygodnia cena tego paliwa w płockiej rafinerii utrzymuje się na rekordowo wysokich poziomach, po raz pierwszy przekraczając barierę 7 zł/l brutto.

Nieco poprawiła się za to sytuacja właścicieli aut z silnikami Diesla. W piątek PKN Orlen oferował olej napędowy Ekodiesel po 6 594 zł/m3, czyli po ok. 7,12 zł/l po doliczeniu 8% VAT-u. To o 27 gr/l mniej niż tydzień temu. W rezultacie implikowana marża detaliczna znów stała się dodatnia. Za to średnia cena benzyny Pb95 w detalu jest obecnie niższa niż w hurcie, co grozi kolejnymi podwyżkami przy dystrybutorach.

Warto też dodać, że sytuacja na stacjach paliw byłaby jeszcze gorsza, gdyby nie lutowa obniżka stawki podatku VAT, która została obniżona z 23% do 8%. Przy 23-procentowym vacie detaliczne ceny benzyny oraz oleju napędowego teraz przekraczałaby 8 zł/l.

Presję na wzrost cen hurtowych cały czas wywierają bardzo wysokie notowania dolara amerykańskiego, które osiągnęły najwyższe poziomy od 20 lat. Wciąż droga pozostaje też ropa naftowa, w piątek przed południem wyceniana na przeszło 108 USD za baryłkę (Brent). W efekcie ropa Brent wciąż kosztuje prawie 500 zł za baryłkę i jest wyceniana blisko najwyższych poziomów od końcówki marca. Blisko marcowego rekordu znalazły się też giełdowe notowania benzyny, podczas gdy ceny kontraktów na olej napędowy pozostają o 25% poniżej szczytu.

KK