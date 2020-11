Mocna korekta banków. Zieleń Orlenu i CD Projektu nie wystarczyła

fot. Marek Wiśniewski / Puls Biznesu

Ostatnia sesja listopada wyraźnie odbiegała rynkowym krajobrazem od całego miesiąca. Bohaterowie ostatnich dni zaliczyli wyraźne przeceny, do ich zrównoważenia nie wystarczyły nawet mocne wzrosty Orlenu i CD Projektu.

Aż o 1,2 proc. spadły notowania WIG20 w poniedziałek. Warto dodać, że przed sesją była spora szansa, by listopad 2020 móc określić najlepszym miesiącem dla WIG20. Korekta była jednak na tyle mocna, że choć listopad indeks kończy wzrostem o 20,7 proc., to jednak jest to wynik o 0,2 pkt. proc. niższy niż w październiku 2001. Niemniej WIG20 i tak ma za sobą najlepszy miesiąc od 19 lat.

Do głównych bohaterów tego miesiąca należały odbijające po miesiącach posuchy banki. Jeszcze przed tą sesją indeks WIG-Banki był na 46-proc. plusie. W poniedziałek banki odegrały jednak główną rolę w "zatapianiu" WIG20. WIG-Banki stracił 4,6 proc., w składzie WIG20 w gronie najmocniej spadających były m.in. akcje PKO BP (-5,7 proc.), Aliora (-5,3 proc.), Santandera (-4,9 proc.) i Pekao (-4,4 proc.). Dorównać bankom pod względem spadków zdołały tylko PGE (-5,5 proc.) i PZU (6,2 proc.), które przecież mocno z sektorem bankowym jest związane.

Przed większymi spadkami indeks ratowała trójka muszkieterów: CD Projekt (+7,4 proc.), Orlen (+3,4 proc.) i Allegro (+2,8 proc.), rosła też JSW (+3,2 proc.), jednak jej udział w indeksie jest marginalny. Co ciekawe zarówno Allegro, jak i CD Projekt w listopadzie raczej nie błyszczały, dodatkowo sam Orlen nad ranem stanowił dla WIG20... największy ciężar. Akcje spółki taniały po ogłoszeniu nowej strategii o blisko 5 proc. Ostatecznie dzień udało się jednak zamknąć dużym wzrostem, uwagę inwestorów zwracała m.in. zapowiedź dywidend powyżej 3,5 zł na akcję.

Słabo radziły sobie także inne główne indeksy GPW. WIG poszedł w dół o 1,2 proc., mWIG40 o 1,1 proc., a sWIG80 o 1 proc. Obroty na szerokim rynku wyniosły zawrotne 2,5 mld zł, co można wiązać z końcem miesiąca z jednej strony, a z drugiej z powrotem Amerykanów po przerwie w czwartek i skróconej sesji w piątek.

W mWIG-u najmocniejsze spadki zanotowały akcje Biomedu (-18,1 proc.). Prezes spółki Marcin Piróg zrezygnował w poniedziałek ze stanowiska – poinformowała spółka w komunikacie. Obowiązki prezesa zarządu pełnić będzie wiceprezes Piotr Fic.

Spadkiem, jednak wyraźnie mniejszym (-3,6 proc.), dzień zakończyła także inna spółka biotechnologiczna - OncoArendi. Tutaj informacją dnia była sprzedaż akcji przez członków zarządu z Marcinem Szumowskim na czele.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3492,54 -1,00 0,85 18,06 -5,70 -6,74 DAX Niemcy 13291,16 -0,33 1,25 15,01 0,41 0,32 FTSE 100 W.Brytania 6298,31 -1,09 -0,56 12,93 -14,27 -16,50 CAC 40 Francja 5518,55 -1,42 0,48 20,12 -6,55 -7,69 IBEX 35 Hiszpania 8076,90 -1,39 1,20 25,18 -13,63 -15,42 FTSE MIB Włochy 22060,98 -1,30 1,66 22,95 -5,15 -6,15 ASE Grecja 736,92 0,04 5,21 29,40 -18,26 -19,61 BUX Węgry 38782,16 -1,34 1,21 20,15 -11,26 -15,84 PX Czechy 966,44 -0,19 1,17 14,65 -10,58 -13,37 RTS INDEX (w USD) Rosja 1281,97 -1,57 2,00 20,19 -10,88 -17,23 BIST 100 Turcja 1283,58 -3,40 -2,33 15,39 20,07 12,18 WIG 20 Polska 1830,04 -1,22 -0,11 20,72 -15,23 -14,89 WIG Polska 52639,45 -1,24 -0,18 19,37 -8,46 -8,98 mWIG 40 Polska 3728,72 -1,08 0,08 16,64 -1,52 -4,59 Źródło: PAP

AT