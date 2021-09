Mocna korekta KGHM-u i JSW. WIG20 ratuje wzrosty

fot. Robert Gardziński / / FORUM

Główne indeksy GPW zakończyły czwartkową sesję neutralnie. W składzie WIG20 nie brakowało jednak ruchów, uwagę przyciągały m.in. spółki surowcowe.

Wzrostem o 0,09 proc. zakończył czwartkową sesję WIG20. Był to jedyny w gronie głównych indeksów GPW dodatni wynik, warto jednak zauważyć, że straty na mWIG40 i WIG-u były niewielkie (odpowiednio 0,07 i 0,05 proc.). Nieco słabiej wypadł tylko sWIG80, który stracił 0,6 proc. Obroty na szerokim rynku sięgnęły 1,3 mld zł.

Z jednej strony na wyniki indeksów z GPW można patrzeć z małym rozczarowaniem. Nie brakowało w Europie rynków, które notowały wzrosty. Z drugiej po południu nastroje na rynkach wyraźnie zaczęły się psuć, co było widać także w USA, gdzie indeksy z każdym kwadransem słabły i na Wall Street szybko zagościła wyraźna czerwień.

Tutaj warto wspomnieć o dwóch kwestiach. Po pierwsze pozytywnie zaskoczyły dane o amerykańskiej sprzedaży detalicznej, co z kolei stanowiło pretekst do powrotu rozważań na temat wycofywania się z obecnej ultragołębiej polityki monetarnej. Po drugie na dolarze sporo działo się już wcześniej (silne umocnienie), co mogło mieć związek m.in. z obawami o Chiny. W efekcie mocno taniały surowce.

To właśnie ta ostatnia kwestia znalazła silne odbicie na notowaniach spółek w WIG20. JSW, mimo udanego początku dnia, straciła blisko 6 proc. KGHM poszedł w dół o 3,3 proc. Jeżeli do tego dodać blisko 3-proc. stratę Orlenu, otrzymamy ciężki balast, który utrudniał wzrosty WIG20.

Spadki zaliczyła też inna paliwowa spółka, PGNiG (-0,7 proc.). I to mimo że Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził podwyżkę ceny gazu w taryfie PGNiG Obrót Detaliczny o 7,4 proc. dla wszystkich grup taryfowych - podało PGNiG. Zmiana będzie obowiązywać od 1 paździenika do 31 grudnia 2021 roku.

Wzrostom WIG20 dopomogła ponad 1-proc. zieleń dwóch banków: Pekao i PKO BP. Dużą cegiełkę do wyniku dołożyli także CD Projekt (+2,9 proc.) oraz LPP (+4,1 proc.). Najmocniej w indeksie zaprezentował się jednak odbijający Mercator (+6,8 proc.). W górę po wynikach poszedł też Tauron (+1,5 proc.).

Na Newconnect warto było zwrócić uwagę na sektor gier. Koszty wyprodukowanej przez Drago Entertaiment (+35 proc.), a wydanej przez Movie Games (+8,2 proc.) gry "Gas Station Simulator" zwróciły się w ciągu półtorej godziny od premiery na platformie Steam - poinformowało Drago Entertainment w komunikacie. Łączne koszty produkcji gry wyniosły szacunkowo 450 tys. zł.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeksy Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 4169,87 0,58 -0,17 -0,78 24,89 17,37 DAX Niemcy 15651,75 0,23 0,18 -1,72 18,08 14,09 FTSE 100 W.Brytania 7030,78 0,20 0,09 -1,72 15,67 8,83 CAC 40 Francja 6622,59 0,59 -0,93 -3,16 30,51 19,30 IBEX 35 Hiszpania 8733,70 1,14 -0,76 -2,16 22,82 8,17 FTSE MIB Włochy 25963,93 0,78 0,21 -1,83 30,05 16,78 ASE Grecja 909,16 0,56 1,11 1,14 37,50 12,38 BUX Węgry 52331,31 0,03 -1,29 4,28 53,25 24,46 PX Czechy 1301,98 0,53 1,23 2,10 45,71 26,76 RTS INDEX (w USD) Rosja 1755,64 -0,62 1,70 4,87 40,24 26,54 BIST 100 Turcja 1418,03 -0,42 -2,38 -2,56 28,08 -3,97 WIG 20 Polska 2357,28 0,09 0,04 3,29 35,62 18,82 WIG Polska 71674,66 -0,05 0,98 4,16 43,69 25,69 mWIG 40 Polska 5366,56 -0,07 1,50 5,37 50,48 34,96 Źródło: PAP

Adam Torchała