Mocna końcówka banków. Spadki JSW i KGHM-u

Lekka czerwień przeważała we wtorek na notowaniach głównych indeksów warszawskiej GPW. Indeksowi WIG20 ciążyły spadki spółek wydobywczych i Allegro, w górę ciągnęły go z kolei banki z PKO BP na czele.

WIG20 stracił na wtorkowej sesji 0,3 proc., choć wynik ten nie oddaje w pełni zmienności, jaka panowała na dzisiejszej sesji. Po wyraźnych porannych spadkach WIG20 przez długi czas utrzymywał się w okolicach 1910 pkt., by pod koniec sesji wyjść na chwilę nawet na plus. Ostatecznie zakończyło się jednak na 1923,55 pkt.

Pod kreską dzień zamknęły także WIG (-0,2 proc.) oraz sWIG80 (-0,7 proc.). Na plusie dzień zdołał zakończyć mWIG40 (+0,4 proc.). Obroty na szerokim rynku wyniosły 1,2 mld zł. Najwyższe obroty odnotowano na Allegro, podium uzupełnili CD Projekt i PKO BP.

W składzie WIG20 mocne wzrosty notowały banki - trzej przedstawiciele sektora pozostali w indeksie zajęli całe podium najwyższych dziś wzrostów. Liderem okazało się PKO BP (+4 proc.). Bank poinformował wczoraj, że jeżeli zgodzą się na to akcjonariusze (uchwała trafiła do harmonogramu najbliższego WZA), będzie w KNF-ie sondował możliwość skupu akcji. To o tyle istotne, że komisja zablokowała w ubiegłym roku sektorowi możliwość wypłacania dywidend. Skup mógłby być jej substytutem. Warto jednak dodać, że wyraźne wzrosty na bankach pojawiły się dopiero po południu (wsparły wspominanych ruch w górę WIG20), a nie od rana.

Tuż za bankami uplasował się CD Projekt (+1,7 proc.). Spółka poinformowała, że 30 marca przedstawi aktualizację strategii. Rano odtajniony został z kolei raport analityczny DM BOŚ z 15 marca, w której wprawdzie wycena spółki została mocno ścięta, rekomendacja brzmiała jednak "trzymaj". Więcej niż 1 proc. w składzie WIG20 zdołało uzyskać jeszcze Asseco Poland (+1,5 proc.).

Po drugiej stronie rynku wyraźne spadki zanotowały papiery JSW (-6,6 proc.), warto jednak zaznaczyć, że poniedziałkowa sesja zakończyła się sporymi wzrostami JSW, dzisiejsze spadki można zatem postrzegać w kategorii korekty. O ponad 3 proc. w dół poszły papiery Allegro i Lotosu. Spadków nie uniknął i KGHM (-2,2 proc.), choć analitycy spodziewają się, że kombinat będzie w tym roku korzystać na wysokich cenach miedzi. Sama miedź taniała dziś jednak o 1,5 proc. KGHM podał z kolei, że sprzedaż miedzi w grupie w lutym 2021 r. wyniosła 62,9 tys. ton i była wyższa o 3 proc. niż przed rokiem.

Na szerokim rynku coraz więcej spółek odkrywa swoje dywidendowe karty. Unimot (+1,9 proc.) pod koniec dzisiejszej sesji poinformował, że chce wypłacić 1,97 zł dywidendy na akcję. Zarząd Alumetalu (+1 proc.) planuje rekomendować wypłatę dywidendy w wysokości 2,92 zł na akcję. Spółka liczy także na sprzyjające otoczenie w 2021 roku. Dywidendy z kolei nie zamierza rekomendować zarząd GTC (-1,6 proc.). Decyzja ta została pozytywnie zaopiniowana przez radę nadzorczą spółki. Spółka odnotowała w czwartym kwartale 2020 roku 53,8 mln euro straty netto jednostki dominującej wobec 12,3 mln euro zysku netto przed rokiem.

Wynikami pochwaliło się także TenSquare Games (+4,8 proc.), które wypracowało w czwartym kwartale 31,9 mln zł zysku netto - był on o 8,4 proc. niższy rok do roku. Spółka informowała w ubiegłym tygodniu o korekcie wyników, przez co zysk netto jest nieporównywalny z konsensusem PAP Biznes. Spółka podała także, że pracuje obecnie nad sześcioma nowymi grami - planując, że trzy z nich trafią w tym roku na wybrane rynki w formie tzw. soft launch.

Na rynku NewConnect o 3,9 proc. w górę poszedł Columbus. Zarząd spółki planuje w tym roku postawić na optymalizację operacyjną i dywersyfikację przychodów. W planach na ten rok jest także przeniesienie notowań spółki na główny rynek GPW.

Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.

Indeksy Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3827,02 -0,18 -0,62 3,74 53,97 7,72 DAX Niemcy 14662,02 0,03 0,72 5,75 67,74 6,88 FTSE 100 W.Brytania 6699,19 -0,40 -1,53 1,11 34,15 3,69 CAC 40 Francja 5945,30 -0,39 -1,82 2,86 51,89 7,10 IBEX 35 Hiszpania 8390,30 0,56 -3,09 1,67 34,67 3,92 FTSE MIB Włochy 24113,86 -0,61 -0,61 5,12 54,98 8,46 ASE Grecja 831,86 -0,02 -3,30 7,54 62,13 2,83 BUX Węgry 43603,02 -0,57 -1,50 1,53 41,35 3,70 PX Czechy 1088,84 0,39 1,00 4,48 47,48 6,01 RTS INDEX (w USD) Rosja 1435,67 -2,18 -7,54 -1,35 62,45 3,47 BIST 100 Turcja 1377,43 -0,13 -12,29 -9,25 63,50 -6,72 WIG 20 Polska 1923,55 -0,29 -2,92 0,05 36,86 -3,05 WIG Polska 57695,05 -0,16 -2,36 1,17 47,15 1,17 mWIG 40 Polska 4348,03 0,42 -2,44 2,95 56,08 9,34 Źródło: PAP Biznes

Adam Torchała