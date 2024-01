Moc złotego opuściła. Kurs euro dotarł do 4,40 zł

Trwa wzrostowa korekta kurs euro. Złoty słabnie szósty dzień z rzędu, a wspólnotowa waluta kosztowała już ponad 4,40 zł. Póki co mówimy jeszcze o korekcie, a nie o zmianie zeszłorocznego trendu aprecjacji PLN.

fot. Dylan Martinez / / Reuters

W czwartek rano kurs euro wynosił 4,3988 zł i był o ponad grosz wyższy niż dzień wcześniej. W środę popołudniu kurs EUR/PLN po raz pierwszy od połowy listopada notowany był powyżej linii 4,40 zł. Co więcej, polska waluta słabnie szósty dzień z rzędu: we wtorek euro podrożało o 2 grosze, w poniedziałek o ponad grosz, a w czwartek i piątek o ponad dwa grosze łącznie.

Krótkoterminowe losy złotego przesądziła sesja poniedziałkowa, gdy kurs euro opuścił górą trwającą od listopada konsolidację w zakresie 4,28-4,36 zł. Na gruncie analizy technicznej to rozstrzygnięcie pozwala oczekiwać wzrostu notowań euro do 4,44-4,45 zł. Na tym poziomie powinno się zadecydować, czy mamy do czynienia jedynie z lokalną korektą czy też z odwróceniem trwającego od blisko roku trendu aprecjacji złotego.

Reklama

Złotemu z pewnością nie sprzyja sytuacja na tzw. rynkach bazowych. W ostatnich dniach inwestorzy nieco poskromili swoje bardzo rozbudzone apetyty względem głębokich cięć stóp procentowych w USA i strefie euro. A to pogarsza względną atrakcyjność złotego.

Nadal też większość uczestników rynku liczy na to, że od marca polska Rada Polityki Pieniężnej powróci do obniżek kosztów kredytu. Taki scenariusz w obliczu zaogniającego się sporu politycznego w naszym kraju staje się coraz mniej prawdopodobny. Jednakże na razie złoty nie dyskontuje takiego scenariusza.

Niekorzystne dla naszej waluty jest też niedawne umocnienie dolara w stosunku do euro. Kurs EUR/USD opuścił dołem lokalny styczniowy przedział 1,09-1,10, lecz póki co zatrzymał się na 200-sesyjnej średniej kroczącej. W takim układzie notowania dolara na polskim rynku w czwartek rano podniosły się do blisko 4,04 zł. Dzień wcześniej kurs USD/PLN sięgał nawet 4,06 zł, ale został szybko skorygowany w dół.

Dobrą wiadomością jest jedynie fakt, że od początku roku frank szwajcarski systematycznie osłabia się względem euro po tym, jak pod koniec grudnia był najmocniejszy w historii. W czwartek rano helwecka waluta na polskim rynku była wyceniana na 4,6751 zł – o 1,7 grosza wyżej niż dzień wcześniej. W dalszym ciągu to mniej niż przeszło 4,70 zł osiągnięte na początku stycznia.