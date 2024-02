Mnożą się scenariusze odmrożenia cen energii. Decyzję możemy poznać w połowie marca

Przepisy w sprawie cen energii dla odbiorców w drugim półroczu tego roku powinny być wypracowane do połowy marca – poinformował wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka. Prezes URE Rafał Gawin ocenia, że jednym z pomysłów, obok dodatków osłonowych, mogłoby być odmrożenie jednej z dwóch taryf, np. dystrybucyjnej.

„Do połowy marca chcemy wypracować regulacje. Analizujemy to w kilku scenariuszach, łącznie z kosztem dla budżetu” – powiedział wiceminister Motyka podczas kongresu Powerpol.

Jak dodał, projekt będzie poddawany konsultacjom.

„Nie możemy wprowadzić w ubóstwo energetyczne dużej części społeczeństwa, więc analizujemy kwestię odpowiedniego poziomu dodatków, w zakresie urynkowienia cen i przywrócenia, przynajmniej w części, obliga giełdowego” – powiedział Motyka.

Dodał, że analiz wymaga, jakie grupy odbiorców energii powinny być chronione. Trwają prace nad ustaleniem progu dochodowego.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin podczas debaty ocenił, że do rynku trzeba wracać, bo jest najlepszym regulatorem.

„Z drugiej strony mamy aspekt społeczny i polityka regulacyjna powinna być sprawiedliwa społecznie. Jest wiele pomysłów, jak wyjść z narzędzi osłonowych. Słyszymy o dodatkach osłonowych, to dobry kierunek. (…) Mówiliśmy wielokrotnie, by stopniowo odmrażać rynek, mając na względzie aspekt społeczny" - powiedział.

Wskazał, że są dwie taryfy: za energię i za jej dystrybucję i można by np. odmrozić jedną z nich.

„Jednym z pomysłów, który przychodzi do głowy jest odmrożenie jednej z tych taryf. Przykładowo, gdyby odmrozić taryfę dystrybucyjną, spowodowałoby to wzrost rachunku o 20 proc. W części dotyczącej energii wzrost byłby bardziej istotny, na poziomie ok. 40 proc.” – powiedział prezes URE.

Jak zauważył, ceny energii na przyszły rok w kontraktach, kształtują się na poziomach istotnie niższych niż na ten rok, który jest w taryfach.

Gawin ocenił, że innym pomysłem może być zmiana okresu obowiązywania taryfy, ale wymagałoby to rozwiązań ustawowych.

„Można np. zmienić okres taryfy, przykładowo od 1 lipca 2024 roku do 30 czerwca 2025 roku. Wtedy w portfelu pojawiłyby się kontrakty z przyszłego roku, z inną, dużo niższą ceną, co by spowodowało, że cena rozliczeniowa uśredniona dla całego roku w drugiej połowie roku mogłaby być trochę niższa” – powiedział prezes URE. (PAP Biznes)

