Mniejszy podatek dla rodzin z dziećmi? Ponad połowa Polaków jest za

800+ Senacka komisja popiera podwyżkę 500+ Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w czwartek opowiedziała się za przyjęciem bez poprawek ustawy podwyższającej świadczenie "500 plus" do 800 zł. Jednak podczas procedowania ustawy na posiedzeniu plenarnym Senatu zapowiedziano ponowne złożenie poprawek do projektu.