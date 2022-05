Mniejszy optymizm na WIG20. Wzrosty sektora chemicznego i WIG-Ukraina

fot. MAXSHOT.PL / / Shutterstock

Wzrostowy początek poniedziałkowych notowań na GPW musiał się zderzyć z gorszym sentymentem na rynkach bazowych. W grze były spółki chemiczne i rosnący mocno ukraińscy przedstawiciele sektora spożywczego.

Rozpęd giełdowych byków pozwolił zaprowadzić indeks największych spółek w okolice 1800 pkt. w pierwszych godzinach handlu. WIG20 rósł mimo gorszego sentymentu na rynkach bazowych z uwagi na gorsze dane o chińskiej produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej. Na rynku coraz śmielej mówi się też o uruchomieniu środków dla Polski z KPO. Pierwsze przelewy mają pojawić się pod koniec wakacji.

Wsparciem do relatywnie lepszej postawy indeksów w Warszawie mogło być lekkie umocnienie złotego względem głównych walut. „W poniedziałek złoty ma dobrą sesję i umacnia się do euro, dolara oraz brytyjskiego funta. Dane inflacyjne z Polski były wyższe od prognoz, a inflacja bazowa znalazła się na poziomie 7,7 proc. wobec 7,6 proc. rynkowych oczekiwań. Moim zdaniem dane te nie powinny być zaskoczeniem dla inwestorów i były już w cenach" - powiedział PAP Biznes kierownik departamentu analiz DM TMS Brokers Łukasz Zembik.

Na koniec dnia WIG20 był o 0,19 proc. pod kreską, WIG zyskał 0,21 proc. dzięki wzrostom mWIG40 (1,15 proc.) i sWIG80 (0,9 proc.). Obroty wyniosły 1,07 mld zł, z czego 907 mln dotyczyło dużych spółek.

Sektorowo wzrosło 10 z 14 indeksów. Najmocniej zyskały spółki spożywcze (6,05 proc.), chemiczne (4,83 proc.) Z kolei po drugiej stronie tabeli były spadki producentów gier (-2,16 proc.) oraz leków (1,72 proc.).

W WIG20 9 spółek zaliczyło wzrosty przy 11 spadających. Najwięcej zyskały walory KGHM-u (4,45 proc.) po ogłoszonych w ubiegłym tygodniu wynikach rekordowego kwartału w historii. Inwestorzy czekają na informacje o podziale zysku i ewentualnej dywidendzie za zyski z 2021 r. KGHM poinformował w piątek, że monitoruje rynki zagraniczne pod kątem przejęć nowych złóż, szuka też projektów greenfield w obszarach bliskich logistycznie.

Wyżej były akcje Pepco (2,89 proc.), PGE (1,69 proc.) czy PGNiG (1,12 proc.), która poinformowała, że zawarła porozumienie w sprawie możliwości podpisania umowy długoterminowej na dostawy gazu LNG od Sempra Infrastructure Partners.

O 0,45 proc. do 22,38 zł wzrósł kurs Cyfrowego Polsatu, który poinformował o kontynuacji skupu akcji własnych. Wraz z Reddev Investments Ltd. i Tobe Investments Group Ltd. spółka chce skupić do 35 mln akcji własnych, które reprezentują nie więcej niż 5,47 proc. kapitału zakładowego.

Wrosły również akcje PKN Orlen, LPP, Santandera czy Asseco, ale zwyżka nie przekroczyła 1 proc.

Najmocniej spadały akcje Dino (-3,98 proc.), które ostatnio zachowywały się lepiej niż reszta koszyka blue chipów. O 3,44 proc. przeceniono akcje mBanku, a powyżej 3 proc. spadły jeszcze kursy CD Projektu (-3,15 proc.) i Allegro (-3,07 proc.).

W drugiej linii ciągle duża zmienność na akcjach DataWalk (-6,08 proc.). Nowe historyczne minima wyznczyl kurs CelonPharmy (-3,18 proc.). Wzrostami wyróżniły się natomiast kursy Playway (8,43 proc.), Kernela (6,87 proc.) czy Grupy Azoty (5,43 proc.).

Playway poinformował o błyskawicznym zwrocie kosztów swojej gry i zaprezentował raport sprzedażowy House Flipper Pets DLC.

Kernel rósł podobnie mocno jak inne ukraińskie spółki z WIG-Ukraina (7,9 proc.). Najmocniej w tym koszyku wzrosły akcje Astarty (20,05 proc.), IMCompany (10,64 proc.), KSGAgro (7,73 proc.) i Agrotonu (7,38 proc.). Według niepotwierdzonych jeszcze informacji Rosja miała ogłosić zawieszenie broni w Mauriopolu w celu ewakuacji ranych z Azowstalu - podał portal Onet. To byłby kolejny przykład coraz bardziej koncyliacyjnej postawy Rosji.

Wzrost Eko Export o 30,2 proc. odbył się bez nowych informacji przekazanych w systemie ESPI.

MKu