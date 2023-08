Mniej wypadków na polskich drogach, choć wakacje zmącą te dane. W tych częściach kraju zrobiło się bezpieczniej

Brak kasku podczas wypadku na rowerze niekoniecznie musi obniżyć odszkodowanie Kiedy dochodzi do wypadku na rowerze i rowerzysta nie ma kasku, ubezpieczyciel zazwyczaj obniża mu wypłatę z tytułu OC. To się jednak może zmienić. Jak podaje Prawo.pl., brak ochrony głowy u nieletniej cyklistki poruszającej się wiejską drogą nie został uznany przez Sąd Najwyższy za powód do obniżenia odszkodowania.