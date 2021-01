Mniej szkód z OC w 2020 roku. Przez pandemię

Shutterstock

Z danych zgłaszanych przez zakłady ubezpieczeń wynika, że w 2020 roku liczba szkód majątkowych z OC w Polsce spadła po raz pierwszy od blisko dekady.

Statystyki na ten temat gromadzi Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Z opublikowanego już podsumowania 2020 roku wynika, że ostatnie miesiące doprowadziły do odwrócenia trendu, który przybierał na sile przez kilka ostatnich lat.

Zanim szczegółowe dane, wyjaśnijmy terminologię, jaką posługują się podmioty z sektora ubezpieczeń. Za szkodę zaszłą uważa się szkodę, która wydarzyła się w danym okresie sprawozdawczym. Natomiast szkodą zgłoszoną jest szkoda zgłoszona do zakładu ubezpieczeń w danym okresie. UFG publikuje odczyty co do obydwu wartości. Zarówno liczba szkód zgłoszonych, jak i szkód zaszłych w 2020 roku była niższa niż w roku 2019.

Źródło: Bankier.pl na podstawie danych UFG / Bankier.pl

– Warto przy tym zwrócić uwagę na charakterystyczny dla działalności ubezpieczeniowej rozwój szkód w czasie. W konsekwencji, wolumen szkód zgłoszonych w danym roku nie powinien już ulec zmianie, natomiast szkód zaszłych może się jeszcze nieznacznie zmienić. Nie wpływa to jednak na ocenę, że rok 2020 w zakresie liczby zaraportowanych przez zakłady ubezpieczeń do bazy Ośrodka Informacji UFG szkód wyróżniał się w stosunku do ostatnich lat – przyznaje Robert Stachura, zastępca dyrektora departamentu zasobów informacyjnych i analiz w UFG.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny publikuje dane dotyczące szkód (zgłoszonych i zaszłych) z autocasco (AC) i z OC - w podziale na osobowe i nieosobowe. Dominują szkody majątkowe z OC, których liczba jest średnio kilkunastokrotnością szkód osobowych z OC. Liczba szkód z AC zbliża się do wolumenów szkód majątkowych z OC, ale regularnie pozostaje w tyle za nimi.

Rok 2020 przyniósł spadki w każdej z kategorii. W ramach szkód majątkowych z OC (i zgłaszanych, i zaszłych) - to pierwszy raz od blisko dekady, gdy zmiana r/r była na minusie. W całym 2020 roku liczba zgłoszonych szkód wyniosła 870,3 tys., podczas gdy rok wcześniej 1,027 mln. Ostatni rok przyniósł powrót do statystyk na poziomie z 2015 roku. Podobną prawidłowość widać w zakresie szkód zaszłych - 854 tys. w roku 2020 to istotnie mniej niż 1,022 mln w roku 2019. I w tym przypadku odnotowano powrót do wielkości z okolic roku 2015.

Źródło: Bankier.pl na podstawie danych UFG / Bankier.pl

Skąd ten nagły spadek? Naturalnym wyjaśnieniem wydają się okoliczności, w jakich Polacy spędzili większą część minionego roku. Lockdown, ograniczenia w ruchu, znaczące zwiększenie udziału pracy zdalnej, drastycznie ograniczona skala turystyki - to wszystko przełożyło się na mniejszy ruch komunikacyjny, a zatem mogło też wpłynąć na mniejszą liczbę wypadków i zgłaszanych w związku z nimi szkód.

– Zasadniczy wpływ na zmniejszenie w 2020 roku liczby szkód wywarł miesiąc kwiecień, w którym zaobserwowaliśmy spadek wszystkich zaraportowanych rodzajów szkód. W kolejnych miesiącach sytuacja wracała do „normalnie” obserwowanych poziomów. Trafne wydaje się zatem spostrzeżenie, że wpływ na zmniejszenie liczby szkód komunikacyjnych mogła wywrzeć trwająca pandemia, a szczególnie wprowadzone w pierwszej jej fazie ograniczenia w zakresie przemieszczania się ludności. Innymi słowy: mniejsza mobilność Polaków w tym okresie skutkowała mniejszą liczbą szkód komunikacyjnych – tłumaczy Robert Stachura, zastępca dyrektora departamentu zasobów informacyjnych i analiz w UFG.