Mniej spółek idzie na giełdę. NewConnect podporą GPW

Z raportu EY wynika mocne spowolnienie światowego rynku IPO w I kwartale 2022 r. Mniej pieniędzy zebrały też spółki debiutujące na GPW i New Connect.

W I kwartale 2022 r. przychody światowego rynku ofert publicznych spadły o 51 proc. w stosunku do 2021 r. i wyniosły 54,4 mld dolarów. Przeprowadzono w sumie 321 transakcji, czyli o 37 proc. mniej w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r. – podaje komunikat prasowy EY.

Dobre, złego początki

Bez wątpienia ubiegły rok był udany jednakowo dla stóp zwrotu światowych indeksów oraz liczby debiutów spółek na giełdach. Impet w pozyskiwaniu kapitału z rynku odnotowano także w styczniu 2022 r., który według EY, był najlepszym miesiącem pod względem wpływów od 21 lat. Jednak kolejne dwa były załamaniem dobrej passy rynku IPO.

Nagłe odwrócenie trendu autorzy przypisują szeregowi czynników takich jak: wzrost napięć geopolitycznych i związana z tym duża zmienność kursów, mocna korekta przewartościowanych akcji, zwłaszcza tych z IPO technologicznych spółek z zeszłego roku. Nie bez znaczenia są rosnące obawy o wzrost inflacji i skalę podwyżek stóp procentowych, a także w dalszym ciągu ryzyko pandemii COVID-19 – wylicza EY.

Co ciekawe największy spadek zanotowano na rynkach amerykańskich. Jak podaje EY, w regionie obu Ameryk transakcje spadły o 72 proc. (37 IPO), a przychody spadły aż o 95 proc. r/r (2,4 mld dolarów). Podobnie było w regionie EMEIA obejmującym Europę, Bliski Wschód i Afrykę. W sumie EMEIA odnotowała 96 IPO spadek o 38 proc., a pozyskane środki wyniosły 9,3 mld dolarów, co oznacza spadek o 68 proc.

Wyróżnił się region Azji i Pacyfiku, który zanotował wzrostu przychodów o 18 proc. r/r, pomimo 16-proc. spadku liczby transakcji w I kwartale 2022 r. W sumie ten region odpowiadał aż za 78 proc. globalnych przychodów z IPO w okresie styczeń-marzec – wylicza EY.

Patrząc na branże, warto zauważyć, że sektor technologiczny przerwała passę siedmiu kolejnych kwartałów w pozyskiwaniu największej liczby środków podczas IPO. Z 9,9 mld dolarów, branża zajęła drugie miejsce i została wyprzedzona przez sektor energetyczny (12,2 mld) dolarów. Trzecie miejsce zajęła branża telekomunikacyjna z 8,6 mld dolarów.

Chętni na GPW idą przez NewConnect

W Polsce można zaobserwować nieco analogii do światowych trendów. Na pewno ubiegły rok, podobnie jak na całym świecie, był rekordowy pod względem liczby i wartości przeprowadzonych IPO. Mniejsze są liczby debiutów na GPW czy NewConnect, tak samo jak wartości przeprowadzonych ofert.

W pierwszym kwartale 2022 r. na GPW zadebiutowały tylko 2 spółki - Biomaxima i Spyrosoft, które w dodatku przeszły z rynku NewConnect i nie oferowały nowych akcji. W tym samym czasie w 2021 r. doszło do 3 debiutów, ale były one związane z ofertą na łącznie ponad 1,74 mld zł (1,67 mld zł Huuuge oraz 80 mln zł Answear). Z kolei na New Connect przeprowadzono 5 debiutów (w porównaniu do 6. W 2021 r.), w których zebrano nieco ponad 16 mln zł, wobec 26,5 mln zł rok temu (-37,5 proc. r/r).

W sumie od początku roku na obu rynkach zadebiutowało już 9. spółek. Kwiecień przyniósł dwa nowe debiuty na NC, w tym jeden bardzo udany. Notowania spółki Noctiluca podrożały o ponad 37 proc., a w niespełna tydzień (4 sesje) zyskały ponad 128 proc. Jeszcze więcej (123,26 proc., pierwszego dnia notowań) dały zarobić akcje spółki Eco5Tech, która była najlepszym debiutem od 2019 r.

Stopy zwrotu dotychczasowych debiutów na GPW i NewConnect Spółka Rynek Data debiutu Kurs odniesienia (zł) Zmiana w dniu debiutu Zmiana od dnia debiutu* 1.ROAD STUDIO New Connect 12.01.2022 50 -19.98% -22.00% 2.ECO5TECH New Connect 14.01.2022 0.43 123.26% 618.60% 3.HYDRA GAMES New Connect 21.01.2022 150 -63.34% -69.33% 4.ONE SOLUTION New Connect 24.01.2022 0.6 0.00% -35.33% 5.BIOMAXIMA GPW 31.01.2022 37.4 -4.81% -41.18% 6.SDS OPTIC New Connect 15.03.2022 10 9.00% 1.00% 7.SPYROSOFT GPW 17.03.2022 236 7.63% 5.08% 8.BEEIN New Connect 11.04.2022 25 -36.92% -46.40% 9.NOCTILUCA New Connect 12.04.2022 28 37.46% 128.57% Dane: GPW, * stan na 19 kwietnia

Zdecydowanie mniej jest debiutów spółek z branży gamedev. Na 9. do tej pory przeprowadzonych tylko dwa dotyczyły spółek zajmujących się produkcją gier. W analogicznym okresie roku poprzedniego (do 20 kwietnia) na 13 debiutów takich spółek był aż 8.

Warto również wspomnieć kilka wstrzymanych IPO, które z różnych przyczyn nie doszły jeszcze do skutku. Już po rozpoczęciu wojny w Ukrainie swój debiut zawiesiła spółka Vortex Energy. W lutym informowano o zawieszeniu prac nad prospektem Metalkasu. Nie dojdzie na razie do przejścia z NewConnect na GPW takich spółek jak Pointpack czy Excellence. Zawieszone są prace nad prospektem Oferteo.

Z drugiej strony pojawiły się informacje o planowanych debiutach m.in. właściciela marki 5.10.15 - spółki Komex, producenta kosmetyków - spółki Dr Irena Eris czy spółki ExpertSender, dostarczającej usługi dla branży e-commerce. Postępowania prowadzone przez KNF są aktualizowane na stronie komisji.

W marcu Izabela Olszewska z zarządu GPW mówiła, że w KNF było 11 prospektów emisyjnych, z czego 7 dotyczyło przejścia z New Connect na główny rynek.

"Jest też grupa kilku ciekawych spółek, które są obecnie na etapie wyboru doradców czy przygotowywania prospektów. Patrzymy na rynek IPO ostrożnościowo, ale z dużą nadzieją i oczekiwaniem, że w tym roku może zadebiutować kilkanaście spółek na rynku głównym" - oświadczyła członek zarządu warszawskiej giełdy Izabela Olszewska podczas konferencji wynikowej w połowie marca.

Strona KNF informuje, że na 31 marca 2022 r. było 13 czynnych postępowań prospektów akcji dotyczących pierwszej oferty publicznej i kolejne 5 dotyczące spółek już notowanych na NewConnect.

Michał Kubicki