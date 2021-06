Mniej rezerwacji w Zakopanem. Rajd Polski i pogoda ściągają turystów na Mazury

fot. Kamil Wrzecionko / / FORUM

Obłożenie hoteli na Mazurach jest niezłe w ten weekend. Widać, że ludzie są spragnieni wypoczynku, sprzyja nam pogoda - powiedział PAP Tomasz Dowgiałło z Warmińsko-Mazurskiej Organizacji Turystycznej. Turystów i kibiców przyciąga też rozgrywany na Mazurach Rajd Polski.

Jak ocenił prezes grupy Anders Tomasz Dowgiałło, ten weekend zapowiada się całkiem dobrze, obłożenie hoteli według niego jest niezłe, natomiast gorzej jest w tygodniu.

"Ludzie są spragnieni wypoczynku, dodatkowo pogoda jest świetna. Liczymy, że dzięki takiej pogodzie uda nam się dobrze sprzedać terminy wakacyjne. Jeszcze 2-3 tygodnie temu inaczej to wyglądało. Była duża niepewność, co do funkcjonowania hoteli. Obecnie, kiedy wytyczne są w miarę jasne i pogoda jest słoneczna, odnotowujemy ruch"- powiedział Tomasz Dowgiałło.

Jak wskazał, hotelarze liczą, że Polacy będą wypoczywać w kraju. "Wciąż istnieje duża niepewność co do wyjazdów zagranicę. Z pewnością to nie będzie taki boom jak w zeszłym roku, ale na pewno Polacy w dużej części zdecydują się pozostać na wypoczynek w kraju. Patrzymy optymistycznie na te wakacje. Większa niepewność dotyczy jesieni"- wskazał Dowgiałło.

Kibiców ściąga na Mazury oprócz słonecznej pogody także impreza sportowa, jaką jest Rajd Polski.

Burmistrz Mikołajek Piotr Jakubowski powiedział PAP, że gdy zapadała decyzja o organizacji rajdu, publiczności nie przewidywano. Jednak w związku z poluzowaniem obostrzeń na odcinkach specjalnych kibice mogą się pojawić.

"Odcinki specjalne mają po kilkanaście kilometrów długości. Zatem kibice mogą iść w miejsca ogólnodostępne, w miejsca widokowe i mogą stamtąd obserwować rajd. Na tor w Mikołajkach wpuszczamy 400-450 osób, które pierwsze się zgłoszą. Tor jest na wolnym powietrzu, ponadto można obserwować zmagania kierowców z oddali"- wskazał. Wyjaśnił, że organizatorzy spełnili wszystkie procedury bezpieczeństwa bez względu na to, czy rajd odbywa się z udziałem kibiców czy bez nich.

Burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz podkreślił, że w weekend spodziewa się wielu turystów, ale na większy ruch branża hotelarska i firmy czarterujące żaglówki nastawione są w następny weekend, gdy po zakończeniu roku szkolnego na wypoczynek wyruszą całe rodziny. Jak dodał, na następny weekend 100 procent jednostek zostało wyczarterowanych.

Większość nadmorskich hoteli ma pełne obłożenie

Większość dostępnych miejsc hotelowych w nadmorskich hotelach jest zajętych w ten weekend. Największym powodzeniem cieszy się pas nadmorski i Półwysep Helski - poinformował PAP dyrektor biura Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Łukasz Magrian.

Trójmiasto i Półwysep Helski są jednym z głównych kierunków dla Polaków na spędzenie weekendu. Na popularnych portalach rezerwacyjnych jest kłopot ze znalezieniem korzystnej cenowo oferty na nocleg w Sopocie.

Turystom sprzyja upalna pogoda - stosunkowo najchłodniej jest na Helu - 22 stopnie Celsjusza; w Gdyni 28 st. C, a na Kaszubach 31 st. Celsjusza.

"Patrząc na warunki pogodowe i możliwości noclegowe hoteli, to można się spodziewać, że większość miejsc jest zajęta. Pogoda sprzyja wypoczynkowi nad morzem. Szczególnym powodzeniem cieszą się placówki w pasie nadmorskim i w Trójmieście. Zauważyliśmy, że w ostatnim czasie ludzie robią rezerwacje w ostatniej chwili, czyli w czwartek lub piątek i po prostu przyjeżdżają nad morze" - powiedział PAP w sobotę dyrektor biura Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Łukasz Magrian.

W popularnych sopockim Radisson Blu Hotel położonym nad samym morzem nie ma żadnych wolnych miejsc. W Sheratonie został jedynie jeden pokój. Wolny pokój można jeszcze znaleźć w Hotelu Sopot w Kamiennym Potoku.

Na serwisach noclegowych są pojedyncze wolne miejsca w prywatnych kwaterach. Cena za noc zaczyna się od ponad 200 złotych.

Wolne pokoje można znaleźć w Hotelu Hilton mieszczącym się na Targu Rybnym na Głównym Mieście w Gdańsku. Jednak do wynajęcia pozostały pokoje standardowe bez widoku na Motławę.

W leżącym nad plażą i przy kortach tenisowych w Gdyni - Hotelu Nadmorskim, nie ma już wolnych pokoi na cały weekend, ale nocleg możemy zarezerwować w mieszczącym się niedaleko Skweru Kościuszki Courtyard by Marriott Gdynia Waterfront.

Mniej rezerwacji weekendowych w Zakopanem

Obiekty turystyczne pod Tatrami odnotowują mniej rezerwacji na zbliżający się weekend niż tydzień temu. Większe obłożnie mają za to hotele o wyższym standardzie; mniej rezerwacji jest w popularnych kwaterach prywatnych – powiedział PAP Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.

„Na nadchodzący weekend spodziewamy się mniej gości niż w poprzedni. Przy rezerwacjach widać jednak podział społeczeństwa na bardziej i mniej zamożnych, ponieważ obiekty kategoryzowane, hotele, są bardziej zapełnione niż popularne kwatery prywatne. Reasumując bogatsi turyści korzystają z wypoczynku, a mniej zamożni z umiarem” – zauważa Wagner.

Jeżeli chodzi o rezerwacje wakacyjne to, tradycyjnie, sierpień cieszy się większym zainteresowaniem turystów.

„W lipcu jest jeszcze sporo wolnych miejsc zarówno w hotelach jaki w kwaterach prywatnych, natomiast sierpień sprzedaje się bardzo dobrze” – skwitował Wagner.

Sierpień od wielu lat cieszy się największą popularnością, jeżeli chodzi o wypoczynek pod Tatrami. Szczególnie oblegany jest termin w okolicach 15 sierpnia, czyli święta maryjnego. Wagner dodał, że przed pandemią wakacyjni goście rezerwowali pobyty pod Tatrami począwszy od stycznia, a najpóźniej w kwietniu hotele i pensjonaty w Zakopanem na wakacje były już zarezerwowane. W tym roku wakacyjne rezerwacje pod Tatrami zaczęły się z od drugiej połowy kwietnia.

Rezerwacji sporo w Beskidach, ale to jeszcze nie są wakacje

Wielu turystów zamierza spędzić najbliższy weekend w beskidzkich kurortach. Rezerwacji w hotelach i pensjonatach jest sporo, ale nie tak dużo jak w wakacje – powiedziała PAP Karolina Wantulok z Wiślańskiej Organizacji Turystycznej.

„Sezon wakacyjny w Wiśle daje się odczuć po 10 lipca. W pierwszej kolejności Polacy rezerwują jednak miejsca nad morzem. Synoptycy zapowiadają, że pogoda będzie ładna, wiec liczymy, że sezon w tym roku rozpocznie się nieco wcześniej” – powiedział Karolina Wantulok.

Jak dodała, rezerwacji na najbliższe dni jest sporo, ale – jak się wyraziła – „to jeszcze nie jest tak jak w +długi weekend+. "To jeszcze nie są wakacje” - zaznaczyła.

Wśród turystów, którzy już przyjechali, widać, że osoby zaszczepione przeciw Covid-19 czują się swobodniej. „Sami mówią, że mniej się bali przyjechać. Gdyby nie szczepienie, pewnie nie odważyliby się wybrać" - wskazała. Dodała jednak, że to, czy ktoś jest zaszczepiony czy nie, nie robi większych różnic w rezerwacjach.

Szefowa informacji turystycznej w Szczyrku Sabina Bugaj przyznała, że w ostatnich dniach odbiera bardzo dużo telefonów od zainteresowanych przyjazdem. „Turyści pytają o noclegi i atrakcje, o imprezy. Dobra prognoza pogody powoduje, że wiele osób planuje przyjazd” – dodała.

Bugaj powiedziała, że w Szczyrku obłożenie największych hoteli jest spore, ale to wynika m.in. z imprez, które w weekend się odbędą. „Rozpoczyna się cykl konkursów w skokach narciarskich Lotos Cup. To ponad 200 zawodników wraz z ekipami. Jest duży zlot motocyklistów. Wszyscy śpią w Szczyrku” – powiedziała. (PAP)