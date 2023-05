Mniej firm planuje podwyżki płac. Zmniejszyła się też ich wysokość

Firmy wskazują na spadek popytu w perspektywie kwartału, choć w mniejszej skali, niż prognozowano wcześniej, a w perspektywie rocznej przedsiębiorstwa oczekują wzrostu popytu w większej skali, niż prognozowano przed kwartałem - podano w najnowszej wersji raportu NBP "Szybki Monitoring".

"Prognozy popytu nadal wskazują na spadek oczekiwanego zapotrzebowania na towary i usługi w perspektywie kwartału, choć w mniejszej skali niż prognozowano w poprzedniej edycji ankiety. Przedsiębiorstwa oczekują w II kw. 2023 r. mniejszego spadku popytu krajowego oraz umiarkowanego wzrostu popytu zagranicznego. Szczególnie wyraźną poprawę kwartalnych prognoz popytu odnotowano wśród producentów trwałych dóbr konsumpcyjnych, którzy przez ostatnie cztery kwartały formułowali najbardziej pesymistyczne przewidywania. Obecnie największym pesymizmem odnośnie do przyszłego popytu charakteryzują się producenci dóbr zaopatrzeniowych, co może wynikać z rosnącego udziału firm deklarujących zbyt wysoki stanu zapasów w warunkach spowolnienia aktywności gospodarczej w Polsce i na świecie. Relatywnie korzystne prognozy popytu formułowały natomiast przedsiębiorstwa świadczące usługi nierynkowe, na które popyt cechuje się niższą wrażliwością na zmiany cyklu koniunkturalnego niż w przypadku dóbr i usług rynkowych" - napisano.

"Natomiast w perspektywie rocznej przedsiębiorstwa oczekują wzrostu popytu w większej skali niż prognozowano przed kwartałem. W horyzoncie tym przedsiębiorstwa oczekują stabilizacji popytu krajowego oraz relatywnie szybkiego wzrostu popytu zagranicznego. Podczas gdy prognozy roczne eksportu są w większości klas przedsiębiorstw zbliżone (wyjątek stanowią producenci trwałych dóbr konsumpcyjnych, którzy formułują wyraźnie najbardziej pesymistyczne prognozy eksportu w horyzoncie rocznym), to prognozy popytu ogółem cechuje duże zróżnicowanie branżowe: najkorzystniejsze są prognozy firm świadczących usługi (szczególnie konsumenckie) oraz producentów dóbr inwestycyjnych. Natomiast najbardziej pesymistyczni w tym zakresie są producenci nietrwałych dóbr konsumpcyjnych oraz przedsiębiorstwa związane z energetyką" - dodano.

"Prognozy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw pozostają pesymistyczne mimo poprawy w ujęciu kwartalnym, jak i rocznym. Wskaźnik prognoz kwartalnych pozbawiony wahań sezonowych zwiększył się o 4,5 pp. kdk i o 9 pp. rdr do poziomu minus 3,1 punktu. Natomiast wskaźnik prognoz rocznych wzrósł o 9 pp. kdk (po usunięciu wahań sezonowych) i o 16,5 pp. rdr i przyjął wartość dodatnią (5,8 punktu). Zarówno prognozy kwartalne, jak i roczne pozostały wyraźnie poniżej swoich średnich odczytów. Wzrost optymizmu prognoz zanotowano w znaczącej większości analizowanych branż i klas, przy ich pogorszeniu jedynie wśród przedsiębiorstw z sekcji górnictwo i dostawa wody" - napisano.

Zgodnie z rocznymi przewidywaniami formułowanymi w poprzednim roku oceny rentowności w I kw. br. uległy dalszemu pogorszeniu. Obecnie na rynku krajowym satysfakcjonującą rentowność osiąga 41,5 proc. ankietowanych firm (przy maksimum wynoszącym 52 proc.), zaś na rynku zagranicznym – 48 proc. przedsiębiorstw (przy maksimum 61 proc.).

W grupie firm z wysokim udziałem eksportu w przychodach wskaźnik ten wynosi 50,7 proc. Bieżące prognozy przedsiębiorców dotyczące rentowności w SP w perspektywie najbliższych 12 miesięcy ponownie się poprawiły (o 6,1 pp. kdk i 9,9 pp. rdr) i obecnie ponad 30 proc. firm oczekuje jej wzrost. Nadal jednak optymizm firm w tym zakresie jest wyraźnie niższy niż przed wybuchem pandemii.

Spadek udziału firm planujących podwyżki płac

"Spadek udziału firm planujących podwyżki wynagrodzeń w horyzoncie kolejnych 3 miesięcy jest powszechny w analizowanych przekrojach, choć jego skala jest różna. Najgłębszy spadek wskaźnika zaobserwowano w grupie największych podmiotów (do 47 proc. z 53 proc., s.a.). Mimo to udział respondentów deklarujących zamiar podniesienia płac wśród dużych i średnich firm utrzymuje się na wyraźnie wyższym poziomie niż w grupie małych przedsiębiorstw (37 proc., s.a.)" - napisano.

"Zmniejszyła się również średnia wysokość planowanych podwyżek płac (do 7,9 proc. z 8,2 proc., s.a.), pozostając wciąż na wysokim historycznie poziomie. Obniżyła się także mediana deklarowanych podwyżek (do 7 proc. z 9 proc. ). Wartość dolnego i górnego kwartyla rozkładu utrzymuje się natomiast na stałym poziomie od początku 2022 r. (odpowiednio 5 proc. i 10 proc.)" dodano.

Po raz kolejny osłabła siła transmisji presji płacowej na prognozy podwyżek wynagrodzeń.

"Poziom wskaźnika przełożenia presji płacowej na plany firm dotyczące zmian płacowych nieznacznie spadł drugi kwartał z rzędu, kształtując się na poziomie o kilka pkt. proc. niższym od historycznego maksimum odnotowanego pod koniec 2021 r. Spadł udział firm prognozujących podniesienie płac w kolejnym kwartale (do 44 proc. z 48 proc. , s.a.) i zmiana ta była powszechna we wszystkich analizowanych przekrojach" - napisano.

"Tym niemniej udział ten pozostał na poziomie wyraźnie wyższym od wieloletniej średniej (26 proc.). Wysoka, na tle danych historycznych, wartość wskaźnika utrzymuje się od końca 2021 r. Nieznacznie wzrósł natomiast (do 71,6 proc. z 70,7 proc., s.a.) odsetek przedsiębiorstw przewidujących zwiększenie wynagrodzeń w ciągu kolejnego roku, nie odbiegając jednak wyraźnie od wartości notowanych w poprzednich kilku kwartałach" - dodano.

NBP odnotowuje poprawę nastrojów inwestorów, ale nie jest to trwały powrót ożywienia

NBP odnotowuje poprawę nastrojów inwestorów, ale bez wskazania na zmianę trendów i trwały powrót ożywienia inwestycyjnego – wynika z badania koniunktury NBP.

"Wyniki te, choć wskazują na istotną poprawę przeciętnych nastrojów inwestorów, nie przesądzają o zmianie trendów i trwałym powrocie ożywienia aktywności inwestycyjnej poza grupą największych podmiotów" - napisano.

NBP podaje, że na decyzje inwestycyjne badanych przedsiębiorstw pozytywnie oddziałują poprawiające się, choć z niskiego poziomu prognozy popytu oraz zatrzymanie spadku stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych.

"Wyraźny spadek niepewności poprawia możliwości planowania rozwoju, a oczekiwany przez przedsiębiorstwa wzrost rentowności sprzedaży może zwiększyć zdolność do finansowania działalności inwestycyjnej. W przypadku małych przedsiębiorstw te elementy oceny są jednak mniej korzystne (podwyższona niepewność, negatywne perspektywy popytowe), co może nadal ograniczać ich aktywność inwestycyjną" - napisano.

Respondenci SM NBP spodziewają się dalszego spowolnienia wzrostu cen

"Respondenci SM NBP, mimo przewidywanej poprawy sytuacji ekonomicznej, w tym popytowej, spodziewają się dalszego spowolnienia wzrostu cen – w horyzoncie kwartalnym i rocznym – a wskaźnik ich prognoz obniżył się trzeci kwartał z rzędu" - napisano.

NBP pisze, że te korzystne oczekiwania wynikają z nałożenia się kilku czynników.

"Przede wszystkim firmy prognozują kontynuację wyraźnego spadku dynamiki cen zaopatrzenia w materiały i surowce – średnia prognoz obniżyła się tu najsilniej w historii pomiaru tego wskaźnika" - napisał NBP.

Według NBP hamująco na procesy inflacyjne będzie wpływać też sytuacja na rynku pracy.

"W I kw. br. spadła bowiem po raz kolejny wartość wskaźnika kwartalnych prognoz zatrudnienia, a spadek ten dotyczył wszystkich analizowanych grup podmiotów. Towarzyszyła temu stabilizacja odczuwanej przez firmy presji płacowej, przy ponownym osłabieniu stopnia jej transmisji na przewidywane podwyżki wynagrodzeń. W rezultacie spadł udział firm prognozujących podniesienie płac w kolejnym kwartale i zmniejszyła się – pozostając jednak na wysokim na tle historycznym poziomie – średnia dynamika planowanych podwyżek płac" - napisano.

NBP pisze, że wyraźny, dalszy spadek prognoz cen zaopatrzenia w materiały i surowce wskazuje na postępujące słabnięcie presji kosztowej.

NBP podaje, że nastąpił też silny spadek oczekiwań przedsiębiorstw dotyczących kształtowania się inflacji cen konsumenta w horyzoncie najbliższych 12 miesięcy.

Niewielki wzrost kdk popytu na finansowanie bankowe

"Prognozy SM NBP wskazują na niewielki wzrost (kdk) salda popytu na finansowanie bankowe w II kw. 2023 r.: przyrost odsetka firm planujących wzrost zadłużenia (do 23 proc. z 22,3 proc. kwartał wcześniej) był nieco wyższy niż przyrost odsetka planujących ograniczenie wykorzystania finansowania bankowego (do 6,6 proc. z 6,1 proc. kwartał wcześniej). Może być to związane z obserwowaną poprawą – z wciąż bardzo niskiego poziomu - optymizmu inwestycyjnego w sektorze przedsiębiorstw. Realizacja planowanych projektów może przełożyć się na wzrost, zapewne niewielki, zapotrzebowania na długoterminowe finansowanie bankowe" - napisano.

Wysoka PPI nie spowodowała wzrostu rentowności sprzedaży w przemyśle

"Wysoka inflacja PPI nie spowodowała wzrostu rentowności sprzedaży w przetwórstwie przemysłowym. W IV kw. w mniej więcej połowie działów przetwórstwa przemysłowego odnotowano bowiem spadek rentowności sprzedaży w ujęciu rdr mimo wysokich odczytów inflacji PPI rdr – zarówno ogółem, jak i na rynku krajowym. Ponadto, relacja między inflacją cen producenta rdr a zmianą rentowności rdr na poziomie działów jest nieistotna statystycznie" - napisano.

"Wyniki analizy sugerują ponadto, że w zdecydowanej większości działów przetwórstwa przemysłowego zmiany cen producenta nie skutkują (w sensie Grangera) ani poprawą, ani pogorszeniem rentowności sprzedaży. Wysoka inflacja cen producenta nie jest więc „okazją”, która w przetwórstwie przemysłowym pozwalałaby ogółowi przedsiębiorstw na uzyskanie wyższej rentowności niż w okresach niskiej inflacji" - dodano.

Z badań NBP wynika, że w niektórych działach głównym skutkiem wyższej inflacji jest zwiększenie wariancji rentowności. Istnieją również działy, w których wzrost inflacji cen producenta może okazać się niewystarczający, aby utrzymać rentowność sprzedaży na dotychczasowym poziomie.

"Uzyskane wyniki sugerują, że w przypadku przetwórstwa przemysłowego epizody wysokiej inflacji mają w większej mierze charakter podażowy niż popytowy i relatywnie silniej wpływają na ceny zaopatrzenia niż na ceny produkcji" - napisano.

Opłacalność cenowa polskiego eksportu nadal była wysoka

"W I kw. 2023 r. opłacalność cenowa polskiego eksportu utrzymała się na wysokim poziomie. W szczególności, średni deklarowany przez przedsiębiorstwa kurs progowy opłacalności eksportu był mocniejszy od kursu rynkowego o 8,5 proc. w przypadku euro oraz o 9,5 proc. – dla dolara. W konsekwencji odsetek przedsiębiorstw informujących o nieopłacalnym eksporcie oraz udział nieopłacalnego eksportu w eksporcie ogółem utrzymały się na niskim poziomie" - napisano.

Jednocześnie odsetek przedsiębiorstw wskazujących na kurs walutowy jako na barierę rozwoju obniżył się (do 4 proc. z 5 proc. w IV kw. ub.r.) i był historycznie niski.

Ograniczenie znaczenia bariery kursowej wynikało wg NBP prawdopodobnie z korzystnego dla polskiego sektora przedsiębiorstw niefinansowych z umocnienia się kursu euro względem dolara, przy stabilnym kształtowaniu się kursu złotego względem euro. W rezultacie opłacalność eksportu rozliczanego w euro utrzymała się na wysokim poziomie, a równocześnie wzrosła opłacalność importu rozliczanego w dolarze.

NBP nie podał tym razem w źródłowym pliku z danymi granicznych dla opłacalności eksportu poziomów kursu walutowego (dla USD i EUR).

