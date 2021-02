Mniej chętnych na nowe biura. Popyt utrzymuje branża IT

fot. Michal Staniewski /

W 2020 r. dziewięć największych polskich rynków biurowych wzbogaciło się o dodatkowy 700 tys. mkw. powierzchni biurowej – wynika z najnowszego raportu CBRE. To najgorszy wynik od pięciu lat. Niższy niż w ostatnich latach był także popyt na nowe biura. Przed całkowitą zapaścią uratowały go firmy z branży IT.

W Warszawie w 2020 r. przybyło 314 tys. mkw. nowej powierzchni biurowej w szesnastu lokalizacjach. W tym czasie zawarto także umowy najmu opiewające na 608 tys. mkw. powierzchni, co było wynikiem o 30 proc. niższym niż w 2019 r.

Pandemiczny rok przyniósł w stolicy wzrost liczby pustostanów. Ich łączna powierzchnia wzrosła do ok. 500 tys. mkw. (+2,2 p.p. r/r). Oznacza to, że bez najemcy pozostawało w stolicy 9,9 proc. powierzchni biurowej.

Nowe biurowce oddawano do użytku także na rynkach regionalnych. Osiem największych (Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Łódź, Poznań, Katowice, Szczecin, Lublin) wzbogaciło się w 2020 r. o dodatkowe 393 tys. mkw. nowych biur, co ze względu na pandemię koronawirusa było najgorszym wynikiem od pięciu lat.

Kraków liderem w regionach

Liderem wśród stolic województw okazał się Kraków, w którym oddano do użytku 140 tys. mkw. powierzchni biurowej. Tym samym łączna powierzchnia w stolicy woj. małopolskiego przekroczyła 1,6 mln mkw. Przełomowym momentem na krakowskim rynku biurowym było oddanie do użytku kompleksu Unity Center w miejscu stojącego od połowy lat siedemdziesiątych popularnego „szkieletora”. W Krakowie wciąż w budowie są biurowce, które pomieszczą łącznie 120 tys. mkw.

Rekord oddanej do użytku powierzchni biurowej, mimo pandemii, padł w Katowicach (ponad 61,3 tys. mkw.) za co odpowiedzialny był głównie kompleks Face 2 Face. Na trzecim miejscu znajduje się Trójmiasto, gdzie przybyło ponad 60,2 tys. mkw. We Wrocławiu rynek biurowy powiększyły się o 58,4 tys. mkw., a w Łodzi o ponad 50,8 tys. Zdecydowanie mniejsze przyrosty przestrzeni do pracy zanotowano w Poznaniu (18,3 tys. mkw.) oraz Szczecinie (3,4 tys. mkw.).

W IV kw. 2020 r. popyt na rynku regionalnym wyniósł 131,7 tys. mkw., co oznaczało istotną obniżkę względem sytuacji sprzed pandemii. W całym roku popyt wyniósł niemal 590 tys. mkw., co oznacza, że był o 15 proc. niższy niż rok wcześniej. Wynajęto 135,4 tys. mkw. nowo wybudowanych biur. To wartość znacznie poniżej przyrostu podaży, co skutkuje wzrostem pustostanu do poziomu 12,7 proc. Najwyższy poziom pustostanów obserwujemy obecnie w Łodzi (16,3 proc.).

Jak wynika z raportu CBRE, umowę na wynajem największej powierzchni w ostatnim kwartale 2020 r. podpisano w Poznaniu. Mowa o budynku „D” w kompleksie Nowy Rynek, gdzie Allegro wynajęło 26 tys. mkw. Rekord padł także na katowickim rynku biurowym, gdzie firma ING Technology zdecydowała o przeniesieniu swojego biura do kompleksu Global Office Park. Nowa umowa dotyczyła 16,6 tys. mkw. powierzchni biurowej.

Eksperci CBRE szacują, że 2021 r. może przynieść na rynkach regionalnych oddanie do użytku nowej powierzchni biurowej liczącej 360 tys. mkw. Jeśli przypuszczenia sprawdziłyby się, wzrost nowej powierzchni byłby o ponad 8 proc. niższy niż w 2020 r.

Biura w regionach przejmują firmy IT

W skali całego kraju i na największych rynkach regionalnych popyt napędzały firmy z sektora IT. Na wspomnianych już ośmiu największych rynkach regionalnych firmy z tego sektora odpowiadały za 42 proc. wynajętej powierzchni. Jeszcze w 2019 r. było to 30 proc. We Wrocławiu i Poznaniu firmy z branży IT były odpowiedzialne za ponad połowę popytu – odpowiednio 57 i 53 proc.

Firmy z tego sektora w 2020 r. podpisały łącznie osiem umów na wynajem powierzchni większej niż 10 tys. mkw., podczas gdy w 2019 r. zarejestrowano trzy takie umowy.

Najmocniej obniżyła się aktywność firm zajmujących się usługami biznesowymi, które odpowiadały za 16 proc. popytu w 2020 r. (wobec 21 proc. w 2019 r.). Firmy z sektora usług finansowych miały 11 proc. udziałów w popycie (wobec 14 proc. w 2019 r.), a przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją przemysłową i energetyką 15 proc. (wobec 18 proc. w 2019 r.).