Mniej nowych budów, większe domy i dłuższe prace. Tak radziła sobie mieszkaniówka w I kw. 2022 roku

Statystyczny dom jednorodzinny oddawany do użytku w Polsce rozrósł się od początku pandemii o blisko 1,5 mkw., choć to wciąż o ponad 10 mkw. mniej niż w 2010 r. – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego za I kw. 2022 r. Znacznie mniejsze niż przed dekadą są także mieszkania w budynkach wielorodzinnych.

Domy jednorodzinne oddane do użytku w I kw. 2022 r. miały średnio 134,5 mkw. – było to o 0,6 mkw. więcej niż przed rokiem oraz o 1,4 mkw. więcej niż w I kw. 2020 r.

W porównaniu jednak do przełomu pierwszej i drugiej dekady XXI w., gdy oddawano do użytku największe domy, te skurczyły się średnio o ok. 10-11 mkw.

Domy będą coraz mniejsze

Dane zawarte w pozwoleniach na budowę wydawanych w I kw. 2022 r. wskazują jednak, że po chwilowym wzroście budowane w najbliższym czasie domy jednorodzinne będą coraz mniejsze. Średnia powierzchnia domów, które będą mogły być zbudowane na podstawie wydanych w I kw. 2022 r. pozwoleń, wyniosła bowiem 129,9 mkw. – tyle samo, co w oparciu o pozwolenia wydane w analogicznym okresie 2021 r.

Od kilku lat niemal bez zmian pozostaje za to średnia powierzchnia mieszkań oddawanych w budynkach wielorodzinnych. W I kw. 2022 r. wyniosła ona 52,7 mkw. – o 0,1 mkw. mniej niż przed rokiem i tyle samo, co przed dwoma laty.

Średnia powierzchnia mieszkań wielorodzinnych, których budowa ruszy na podstawie pozwoleń wydanych w I kw. 2022 r., wyniosła 53,2 mkw. Była ona o 1,5 mkw. mniejsza niż rok wcześniej.

Większa niż przed wybuchem pandemii COVID-19 była za to średnia powierzchnia lokali mieszkalnych oddawanych przez deweloperów. W I kw. 2022 r. było to średnio 63,4 mkw. – o blisko 2 mkw. więcej niż dwa lata wcześniej u progu 2020 r. Średnią powierzchnię zawyżają w tym przypadku jednak częściej niż wówczas budowane przez deweloperów domy jednorodzinne.

Mniej budów i oddanych mieszkań

Pierwszy kwartał 2022 r. przyniósł także mniej rozpoczynanych budów – zarówno domów, jak i mieszkań – w relacji do pierwszych trzech miesięcy 2021 r. Inwestorzy indywidualni rozpoczęli w tym czasie budowę 20 855 domów jednorodzinnych (-5,8 proc. r/r), z kolei deweloperzy ruszyli z budową 31 675 mieszkań, co oznaczało spadek względem I kw. 2021 r. o 21,1 proc.

Wzrost w I kw. 2022 r. w ujęciu rocznym zanotowano z kolei w przypadku liczby domów oddanych do użytku. To jednak efekt wysokiej liczby budów rozpoczynanych przed kilkoma laty. Inwestorzy indywidualni oddali w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2022 r. 23 904 domy jednorodzinne (+11,5 proc. r/r).

Deweloperzy w tym czasie oddali do użytku 29 765 mieszkań, co oznaczało obniżkę o 2,5 proc. w ujęciu rocznym.

Budowy mieszkań coraz dłuższe

Przeciętna budowa budynku wielorodzinnego wydłużyła się względem I kw. 2021 r. o 2 miesiące i wyniosła 25,1 miesiąca. Dom jednorodzinny wciąż buduje się średnio ok. 48 miesięcy (48,5 miesiąca w I kw. 2022 r.).

Nieznacznie względem I kw. 2021 r. i I kw. 2020 r. wzrosła liczba mieszkań oddanych w budynkach postawionych w technologii wielkopłytowej, wciąż jednak to kropla w morzu budownictwa mieszkaniowego. W I kw. 2022 r. mieszkania w budynkach z wielkiej płyty stanowiły bowiem niespełna 0,5 proc. wszystkich oddanych do użytku mieszkań w budynkach wielorodzinnych.