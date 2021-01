Mistrz GPW 2020: XTB i DataWalk walczą o finał

Bankier.pl

Na polu walki o główny laur plebiscytu Mistrz GPW 2020 pozostały cztery spółki. W środę w szranki staną pierwsi półfinaliści: XTB oraz DataWalk.

Mistrz GPW 2020 to wspólna inicjatywa „Pulsu Biznesu” i Bankier.pl, w ramach której czytelnicy mogą głosować na najlepszą - ich zdaniem - giełdową spółkę ubiegłego roku. Więcej o plebiscycie, zasadach i poprzednich zwycięzcach przeczytasz w tym artykule.

Choć XTB nie produkuje niezbędnych medykom przedmiotów, to jednak spółka ta okazała się jednym z największych beneficjentów koronawirusowych zmian na rynkach. Podwyższona zmienność, zawrotne stopy zwrotu na niektórych aktywach oraz cięcia stóp procentowych sprawiły, że handel na rynkach mocno zyskał na atrakcyjności, także dla nowych graczy. XTB jako dom maklerski i platforma tradingowa mocno na tym skorzystało. Szczególnie widoczne było to w I kwartale 2020 roku, gdy przychody spółki skoczyły o 650 proc., a zysk wzrósł z 763 tys. zł do 176 mln zł. Kolejne kwartały były już nieco słabsze, jednak rok do roku nadal bardzo mocne. Akcje XTB zakończyły 2020 rok na 366-proc. plusie.

Kontraktami podpisanymi w 2019 roku DataWalk udowodniło, że może być liczącym się podmiotem na swoim rynku. W 2020 roku spółka skutecznie „budowała masę”. Zaczęło się od dużego kontraktu z Orlenem, symboliczną była umowa w RPA, gdzie polska firma wyparła takiego giganta jak IBM. Firma przygotowała także rozwiązanie w obszarze analizy i ograniczenia potencjalnych zagrożeń związanych z koronawirusem. Wszystkie te sukcesy docenili inwestorzy, wartość spółki w 2020 roku skoczyła o 250 proc. Mankamentem jest brak zysków, władze spółki podkreślają jednak, że na tym etapie rozwoju ich celem jest budowanie portfela klientów, a nie walka o rentowność. Przyjmując ten punkt widzenia, rozwój DataWalk przebiega bardzo udanie.