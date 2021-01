Mistrz GPW 2020: KGHM, TIM, Mercator i Mirbud walczą o półfinał

Bankier.pl

Pierwsze ćwierćfinały plebiscytu Mistrz GPW 2020 za nami. Dziś kończymy tę fazę, do ostatnich eliminacji przystąpią cztery spółki.

Mistrz GPW 2020 to wspólna inicjatywa „Pulsu Biznesu” i Bankier.pl, w ramach której czytelnicy mogą głosować na najlepszą - ich zdaniem - giełdową spółkę ubiegłego roku. Więcej o plebiscycie, zasadach i poprzednich zwycięzcach przeczytasz w tym artykule.

Czwarty dzień plebiscytu rozpoczynamy od podsumowania piątkowych wyników. Oto wyniki pierwszej pary ćwierćfinałów:

Dino Polska - X-trade Brokers

Allegro - DataWalk

Pary na dziś:

KGHM - TIM

Mercator - Mirbud

KGHM

Przez lata KGHM nazywany był „generałem hossy”, bez hossy na akcjach kombinatu ciężko bowiem było o hossę na szerokim rynku. W ostatnim czasie powiedzenie to się jednak nieco wyświechtało, w 2020 rok generał powrócił jednak w pełnej swej krasie. Pomogła w tym hossa na miedzi, która podrożała w zakończonym właśnie roku o 25 proc. KGHM, mający naturalną dźwignię na ten surowiec, zyskał na giełdzie aż 91,5 proc. i wrócił na podium największych spółek na GPW (gdyby nie debiut Allegro, byłby liderem). Teraz pora, by zarząd udowodnił, że hasło „spółka dywidendowa” nie jest jedynie pustym zapisem, kombinat bowiem od trzech lat nie podzielił się z akcjonariuszami zyskiem, choć to przecież właśnie z tego słynął przed laty.

TIM

To kolejna spółka, która skorzystała na nowej rzeczywistości, w jakiej znalazł się świat w 2020 roku. Oprócz standardowej dystrybucji artykułów elektronicznych, Tim prężnie działał także w internecie, co stało się istotnym wsparciem w czasie pandemii. W efekcie w II i III kwartale przychody spółki wzrosły o odpowiednio 20,7 proc. oraz 16,6 proc. a zysk netto o 93,2 proc. i 82 proc. E-commerce po dziewięciu miesiącach 2020 roku stanowiło 71 proc. sprzedaży spółki. Wszystko to przełożyło się na sukces giełdowy, akcje Tim podrożały w 2020 roku o 84 proc.

Mercator

Słaby 2019 rok Mercator zakończył stratą i wyceną na poziomie 105 mln zł. 2020 rok przyniósł jednak spółce szansę, którą ta wykorzystała. Pandemia sprawiła, że rękawice medyczne stały się towarem pierwszej potrzeby, a Mercator jako producent i dystrybutor zaczął korzystać z rosnących marż. Te dodatkowo wspierał fakt, że na rynku rękawiczek bardzo trudno jest w krótkim czasie zwiększyć produkcję, przez co popyt wyraźnie przeważał nad podażą. Efekt? W samym tylko III kwartale 2020 roku zysk netto spółki sięgnął 354 mln zł. Wycena skoczyła o 4147 proc. do 4,5 mld zł. Pod względem stopy zwrotu Mercator okazał się tegorocznym liderem głównego rynku warszawskiej giełdy. Nagły skok wartości pozwolił mu także wskoczyć do indeksu mWIG40.

Mirbud

Gdy w Polsce wybuchła pandemia koronawirusa, wokół sektora budowlanego narosło sporo obaw. Czy budowy będą kontynuowane, czy inwestorzy będą mieli pieniądze na kolejne zlecenia? Czarne scenariusze się jednak nie sprawdziły, a firmy budowlane były mocnym ogniwem giełdy w 2020 roku. Wśród nich wyróżniał się m.in. Mirbud, którego papiery w 12 miesięcy podrożały o 220 proc. Po pierwszych trzech kwartałach przychody spółki wzrosły z 635 mln zł do 765 mln zł, a zysk netto skoczył z 17,6 mln zł do 26,5 mln zł.