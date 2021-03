Misa kupiona na wyprzedaży za 35 dol. okazała się zabytkiem wartym 500 000 dol.

Kupiona na wyprzedaży garażowej w New Haven w Connecticut w USA za 35 dolarów mała porcelanowa miseczka okazała się pochodzącym z XV w. zabytkiem. Według rzeczoznawców naczynie z czasów chińskiej dynastii Ming może być warte 500 tys. dolarów.

Biała miseczka, ozdobiona namalowanymi niebieską farbą ornamentami ma ok. 16 cm średnicy. Została kupiona w 2020 roku przez pragnącego zachować anonimowość miłośnika antyków, który od razu zauważył wyjątkowość przedmiotu - pisze agencja Associated Press na podstawie informacji uzyskanych od domu aukcyjnego Sotheby's, w którym 17 marca zabytek zostanie zlicytowany.

Yard sale find: A small porcelain bowl bought for $35 at a Connecticut yard sale turned out to be a rare, 15th century Chinese artifact worth between $300,000 and $500,000. It's one of only seven such bowls known to exist. https://t.co/cfij1geyil #odd