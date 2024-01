Miotła kadrowa dosięgnęła BGK. Premier dokonał zmian we władzach

Jako że jedynym właścicielem Banku Gospodarstwa Krajowego jest Skarb Państwa, procedura odwołania urzędujących władz jest wyjątkowo krótka. Wystarczy do tego decyzja ministra rozwoju zatwierdzona przez szefa rządu. I właśnie to główna przesłanka wskazująca na to, że władze BGK jako pierwsze poczują tzw. efekt nowej miotły. to może więc zastąpić obecną prezes, zaufaną Mateusza Morawieckiego, Beatę Daszyńską-Muzyczkę, która stanowisko piastuje od siedmiu lat, a więc niemal od początku rządów Prawa i Sprawiedliwości?