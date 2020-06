Ministrowie finansów za planem odbudowy, ale są różnice

Ministrowie finansów państw UE, którzy we wtorek po raz pierwszy rozmawiali o przedstawionym przez KE planie odbudowy gospodarczej po koronawirusie, zgodzili się co do zasady, że jest on potrzebny. Nie wszyscy mają jednak taką samą wizję, jak ma on wyglądać.





"UE potrzebuje szybkiej i adekwatnej reakcji na kryzys wywołany przez Covid-19. Potrzebne są wszechstronne działania, które obejmują obszary wymagające inwestycji i reform, jak np.: energia, opieka zdrowotna, edukacja, rolnictwo, farmacja czy biotechnologia" - napisał na Twitterze szef resortu finansów Tadeusz Kościński.

Polska, która ma być trzecim największym odbiorcą funduszy z przewidzianej przez KE puli 750 mld euro, popiera działania podejmowane w reakcji na kryzys wywołany pandemią. Cześć krajów, również z naszej części Europy, krytykuje jednak propozycje Komisji.

Holandii czy Austrii nie podoba się przewaga bezzwrotnej pomocy nad pożyczkami, a Czechy czy Węgry krytykują metodę rozdziału środków. Część krajów uważa, że trzeba stawiać więcej warunków dla tych, którzy mieliby dostawać pomoc.

Minister finansów Węgier Mihaly Varga krytykował po posiedzeniu, że przy podziale funduszy KE zaproponowała rozwiązania niekorzystne dla państw członkowskich o niższych dochodach.

Części krajów tzw. nowej Europy plan odpowiada. "Uważamy, że podział pomiędzy grantami i pożyczkami jest odpowiedni. Potencjalne warunki i możliwe kryteria nie powinny mieć wpływu na efektywność tego programu" - powiedział na konferencji prasowej podsumowując telekonferencję minister finansów sprawującej prezydencję Chorwacji Zdravko Marić.

Wiceprzewodniczący KE Valdis Dombrovskis relacjonował, że przedstawiciele państw członkowskich pytali o całkowity rozmiar instrumentu, balans między grantami i pożyczkami, klucz dystrybucji środków, czy warunkowość związaną z ich przyznawaniem.

"Dziś mieliśmy pierwszą dyskusję w tej sprawie na poziomie ministrów. Oczywiście są różnego rodzaju pytania" - przyznał Dombrovskis.

Zwrócił uwagę, że propozycja KE to duży pakiet, dlatego prace nad nim nie są proste. Jego wartość to 750 mld euro, z czego 500 miałyby stanowić granty, a 250 mld euro - pożyczki. Dla porównania unijny budżet na lata 2021-2027 ma wynosić około 1100 mld euro.

"Wszystkie państwa członkowskie uznały, że musimy zrobić więcej razem, aby odpowiedzieć na kryzys. Dyskusje trwają, dla KE ważne jest utrzymanie poziomu ambicji i ducha europejskiej solidarności" - oświadczył wiceszef KE.

Komisja podkreśla, że czas w tej sprawie odgrywa kluczowe znaczenie, dlatego potrzebne jest porozumienie państw członkowskich jeszcze w lipcu. Część finansowania ma być dostępne bowiem jeszcze w tym roku, tak, żeby jak najwcześniej zareagować na załamanie gospodarcze na poziomie unijnym.

Szefowie państw i rządów krajów członkowskich mają przeprowadzić pierwszą dyskusję o wieloletnim budżecie UE i planie odbudowy na wideoszczycie 19 czerwca. Po tej naradzie liderzy mają zjechać do Brukseli, aby przeprowadzić najtrudniejsze od lat negocjacje w UE.

Węgierski minister: unijny plan ożywienia gospodarki korzystny dla południa

Unijny plan ożywienia gospodarki powinien łagodzić szkody spowodowane przez pandemię koronawirusa w sposób proporcjonalny, a tymczasem odpowiada on interesom państw południa – ocenił we wtorek minister finansów Węgier Mihaly Varga.

Po nieformalnym wtorkowym wideoposiedzeniu ministrów finansów państw UE węgierski resort finansów podkreślił w komunikacie, że Varga ocenił, że nie wypowiedzianym celem propozycji KE jest zapobieżenie upadkowi gospodarek krajów, które od dawna borykają się z problemami finansowymi i strukturalnymi.

Według propozycji Komisji Europejskiej założeniem obliczonego na 750 mld euro mechanizmu odbudowy, który będzie dodatkiem do budżetu unijnego o wartości 1,1 bln euro, jest emisja przez KE obligacji, zgromadzenie odpowiednich środków i rozdysponowywanie ich wśród krajów członkowskich w postaci grantów lub pożyczek. Komisja zaproponowała także 55 mld euro na uzupełnienie obecnych programów polityki spójności do 2022 r. w ramach nowej inicjatywy REACT-EU.

Zdaniem Vargi KE przy podziale tych funduszy zaproponowała rozwiązania niekorzystne dla państw członkowskich o niższych dochodach. Jest to jego zdaniem niepokojące szczególnie w świetle tego, że nie zmodyfikowano w istotny sposób lutowej propozycji budżetu na 2021-2027 r., co oznacza dla Węgier utratę bezpodstawnie dużych środków z funduszu spójności.

Podkreślił on, że dobrze pokazuje nieproporcjonalność propozycji KE to, iż dodatkowe 50 mln euro w ramach polityki spójności zostałoby w 65 proc. przeznaczone dla Włoch, Hiszpanii, Grecji i Portugalii, a tylko 12 proc. otrzymałyby kraje Grupy Wyszehradzkiej.

Według węgierskiego ministra potrzebny byłby taki program rzeczywistej odbudowy, który uwzględniałby fakt, że ożywianie gospodarki może oznaczać w przyszłości większe obciążenie dla mniej rozwiniętych krajów o otwartej gospodarce, które prowadzą zdyscyplinowaną politykę budżetową.

Dlatego – w jego opinii – przy podziale tych środków należałoby w większym stopniu uwzględnić zmianę wysokości PKB i wskaźnika bezrobocia, wynikającą z kryzysu wywołanego pandemią, czy też znaczenie dla gospodarki danego kraju sektorów najbardziej narażonych na konsekwencje pandemii.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)

