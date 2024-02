Ministra klimatu oszacowała koszt transformacji energetycznej Polski. Kwota robi wrażenie

W najbliższych latach na transformację energetyczną Polska może wydać ponad 500 mld zł - poinformowała w TVN 24 minister klimatu Paulina Hennig-Kloska. Dodała, że wznowiono prace nad ustawą o funduszu transformacyjnym, z którego m.in. byłaby ona finansowana.

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska pytana w TVN 24 w programie "Rozmowy o końcu świata", jakie są plany rządu odnoście terminu odejścia Polski od wykorzystania węgla w energetyce, przypomniała, że partia, z której się wywodzi, czyli Polska 2050 postawiła na datę 2040 r.

"Jako minister klimatu i środowiska będę mogła na to pytanie w sposób odpowiedzialny odpowiedzieć za parę tygodni, kiedy skończymy prace nad Krajowym Planem na rzecz Energii i Klimatu" - wskazała.

Na sugestię, że unika podania daty odejścia przez Polskę od węgla, którą wyznaczyłby obecny rząd, szefowa MKiŚ odparła: "Nie mogę jej dzisiaj podać, ja nie mogę bazować na moich przekonaniach, tylko na dokumentach i faktach".

"Moje przekonanie jest takie, że powinniśmy obierać ambitne cele, ale one muszą być realnie osadzone w gospodarce i muszą być realnie osadzone w bezpieczeństwie obywateli - również tych, którzy w międzyczasie będą wpadać w próg ubóstwa, którzy muszą dostać pomoc państwa" - powiedziała.

Wskazała jednocześnie na zapisany w umowie koalicyjnej niezwykle ważny jej zdaniem zapis, zgodnie z którym 100 proc. wpływów do budżetu państwa ze sprzedaży praw do emisji CO2 musi trafić na cele transformacyjne, cele środowiskowe.

"Dzisiaj wznowiliśmy w zasadzie prace nad +zakopaną+ ustawą o funduszu transformacyjnym, do którego te ETS-y miałyby wpływać" - dodała minister.

"Odblokowujemy środki europejskie. Nie mamy odblokowanego Krajowego Planu Odbudowy, mamy zacofanie we wdrożeniu Funduszu Spójności" - zwróciła uwagę Hennig-Kloska.

Jak mówiła, łącznie ze wszystkich źródeł - sprzedaży praw do emisji CO2, opłaty środowiskowej, funduszy europejskich, źródeł krajowych - w najbliższym latach na cele transformacyjne Polska może wydać nawet ponad 500 mld zł.

Przyznała, że dzisiaj płacimy ogromne pieniądze za węgiel importowany.

"To jest pierwsze wyzwanie dla nowego rządu, żeby w większym zakresie te pieniądze inwestować w kraju, a nie uzależniać się od importu paliw kopalnych" - podkreśliła.

Powiedziała, że jej marzeniem jest, by jak najszybciej odejść od paliw kopalnych. Przypomniała, że są kraje, które w 2030 r. zredukują emisje na poziomie 70 proc.

"Dla nas wyzwanie jest 55 proc." - zauważyła Hennig-Kloska.

Zwróciła uwagę, że po to, by Polska mogła zrezygnować z węgla, musimy mieć nowe źródła energii, które "pozwolą nam nie wyłączyć światła".

"Niewątpliwie ustawa wiatrakowa należy do tych, która musi być zmieniona, bo wiatru w bilansie energetycznym kraju brakuje nam najbardziej" - stwierdziła minister.

Dodała, że resort chce prace nad ustawą zakończyć do końca marca i poddać ją konsultacjom, by jak najszybciej trafiła do Sejmu.

"Tam będzie więcej zmian potrzebnych generalnie w źródłach OZE" - dodała.

"Dzisiaj jesteśmy na takim etapie, że szacujemy harmonogram dla atomu, czy on jest rzeczywisty, czy w 2033 r. możemy mieć pierwszą jednostkę. Harmonogram dla rozwoju turbin wiatrowych na morzu, wsparcie dla rozwoju turbin wiatrowych na lądzie, odblokowanie fotowoltaiki. Postawienie na prosumenta" - wymieniła Hennig-Kloska.

Przypomniała, że mamy wąskie gardło - sieci dystrybucji energii elektrycznej.

Jej zdaniem odpowiedzią na te pytania będą powstające właśnie strategiczne dokumenty.

"Są już pisane według naszych wytycznych. Pierwsze scenariusze chcielibyśmy wysłać do Komisji Europejskiej według wstępnych propozycji na koniec lutego" - zapowiedziała minister Hennig-Kloska.

Jak informuje MKiŚ, obecnie obowiązujący Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030 został przyjęty w 2019 r.

Wyznacza on następujące cele klimatyczno-energetyczne na 2030 r.: 7-proc. redukcję emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych systemem ETS w porównaniu do poziomu w roku 2005, 21-23 proc. udział OZE w finalnym zużyciu energii brutto, uwzględniając 14-proc. udział OZE w transporcie, roczny wzrost udziału OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie o 1,1 pkt. proc. średniorocznie, wzrost efektywności energetycznej o 23 proc. w porównaniu z prognozami, redukcję do 56-60 proc. udziału węgla w produkcji energii elektrycznej.

Ministerstwo zwróciło uwagę, że w przypadku modyfikacji celów lub strategicznych kierunków zawartych w krajowych politykach rozwoju, projektach strategii i nowych decyzji unijnych dotyczących średnio- i długoterminowej polityki klimatyczno-energetycznej (cele na 2030 r. i 2050 r.), Krajowy plan zostanie do nich dostosowany.

