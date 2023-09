Powstanie nowe ministerstwo. Premier wyjaśnia czym będzie się zajmować

Te kraje UE są największymi importerami rosyjskiego gazu na świecie. "Wkładają pieniądze do kieszeni Putina” Hiszpania jest obecnie drugim, a Belgia trzecim co do wielkości importerem rosyjskiego skroplonego gazu ziemnego (LNG) na świecie pomimo inwazji Rosji na Ukrainę - informuje "Brussels Times". "Kraje europejskie potępiają wojnę, a jednocześnie wkładają pieniądze do kieszeni Putina” - mówi Jonathan Noronha-Gant z organizacji Global Witness.