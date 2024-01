Ministerstwo kultury: uchwały dotyczące władz mediów publicznych są ważne

Nawet 100 osób może pożegnać się z TVP. “Nie przedłużono umów” Władze Telewizji Polskiej miały poinformować “Solidarność”, że nie dojdzie do zwolnień grupowych. Wystosowały jednak zapytania dotyczące ok. 100 pracowników, co często wiąże się z późniejszym zakończeniem współpracy - informują “Wirtualne Media”.