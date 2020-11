Ministerstwo Zdrowia: zrealizowano 703,5 tys. e-recept na szczepionki przeciw grypie

fot. BaLL LunLa / Shutterstock

W okresie między 25 sierpnia a 11 listopada 2020 r. lekarze wystawili już ponad 1,85 mln e-recept na szczepionki przeciw grypie, z czego pacjenci zrealizowali z nich blisko 703,5 tys. – wynika z zestawienia przekazanego PAP przez biuro komunikacji Ministerstwa Zdrowia.

"W okresie 25 sierpnia do 11 listopada 2020 wystawiono 1 850 587 e-recept na szczepionki przeciwko grypie, z czego 703 438 zostało zrealizowanych" – poinformowało biuro.

Równocześnie zaznaczyło, że te dane nie obejmują niezrealizowanych recept wystawionych w formie papierowej.

Biuro przypomniało też dalej, że szczepionki na grypę nie są sprzedawane wyłącznie w aptekach jako leki refundowane, ale również jako nierefundowane (poza wskazaniami refundacyjnymi). Ponadto sprzedawane są podmiotom leczniczym, by szczepiły swoich pracowników.

Oprócz tego istnieją programy samorządowe, w ramach których mieszkańcy mogą szczepić się przeciw grypie.

"Tak więc pacjenci mogą zaszczepić się bezpłatną szczepionką w ramach programów zdrowotnych, jak również jako personel medyczny podmiotów leczniczych lub aptek lub mogą zakupić szczepionkę w aptece (z refundacją lub bez) lub wykonać szczepienie komercyjne w podmiocie, który je realizuje" – podsumowało biuro.

Zaznaczyło dalej, że ponad 250 tys. szczepionek w tym sezonie grypowym przeznaczono dla personelu medycznego. "Jeśli zapotrzebowanie z ich strony wzrośnie, zwiększymy tę pulę" – zapewniło.

Równocześnie przytoczyło statystyki dotyczące odsetka osób szczepiących się przeciw tej chorobie na przestrzeni ostatnich dziesięciu sezonów. W Polsce utrzymywał się on na bardzo niskim poziomie (3,26 - 4,12 proc.) w odróżnieniu do niektórych krajów europejskich, gdzie wynosił 20-25 proc. Natomiast w ubiegłym roku w naszym kraju zaszczepiło się około 4 proc. społeczeństwa, czyli około 1,5 mln osób, z czego 300 tys. osób skorzystało ze szczepionek refundowanych.

Biuro zapewniło też, że jeżeli zapotrzebowanie na szczepionkę przekroczy planowaną na ten sezon pulę zakupionych szczepionek, czyli około 2,6 mln, to resort wraz z Agencją Rezerw Materiałowych może zorganizować dodatkowy ich zakup. Zapewniło równocześnie, że dostawy są stopniowo realizowane. "Obecnie możemy liczyć, że będzie to liczba w granicach 2,6 mln dawek. (…) Jeżeli będzie takie zapotrzebowanie, to wspólnie z Agencją Rezerw Materiałowych możemy jeszcze organizować zakup dodatkowych partii, podobnie jak uczyniliśmy to we wrześniu na podstawie zapytania ofertowego" – wyjaśniło biuro. Przypomniało też, że szczyt zachorowań na grypę przypada w Polsce zwykle między styczniem a marcem, a systematyczne dostawy szczepionek są zaplanowane przez firmy farmaceutyczne od września do grudnia 2020 r.

"Część szczepionek już dotarła do Polski i została rozdystrybuowana, natomiast kolejne dostawy będą realizowane zgodnie z planowanymi zwolnieniami do obrotu kolejnych serii produktów przeznaczonych na nasz rynek" – wyjaśniło biuro.(PAP)

Autorka: Klaudia Torchała

