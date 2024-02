Ministerstwo Zdrowia zebrało ponad 70 tys. z dwóch aukcji na WOŚP

Sztab WOŚP: anonimowy darczyńca wrzucił do puszek 100 tys. zł. Później ujawnił się w internecie Anonimowy darczyńca wrzucił do puszek WOŚP na Rynku Głównym w Krakowie 100 tys. zł - poinformowała PAP szefowa krakowskiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP) Edyta Biel. Jak dodała, mężczyzna mówił wolontariuszkom, że na okrągłą sumę pieniądze zbierał przez trzy lata. Niedługo potem darczyńca ujawnił się w internecie - okazało się, że to jutuber Budda.