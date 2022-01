Ministerstwo Zdrowia wysyła SMS-y do osób, które przyjęły dawkę przypominającą

fot. Andrzej Hulimka / / FORUM

We wtorek 7 mln osób, które przyjęły dawkę przypominającą szczepionki przeciw COVID-19, dostanie SMS z Ministerstwa Zdrowia – podał we wtorek resort zdrowia.

"Dziś od godziny 9.00 rozpoczyna się wysyłka 7 mln SMS-ów do osób, które przyjęły już dawkę przypominającą. Z jednej strony jest to wiadomość z podziękowaniem za szczepienie, ale też z prośbą o zachęcenie do szczepienia innych osób" – podał resort.

"Dziękujemy, że jesteś wśród zaszczepionych dawką przypominającą. Szczepienie COVID-19 chroni przed omikronem. Zachęć innych do przyjęcia szczepienia. Więcej: pacjent.gov" – brzmi wiadomość.

Minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślił, że resort stara się "w każdy możliwy sposób dotrzeć do jak największej liczby osób z informacją o możliwości zaszczepienia i niezwykłej wadze tego szczepienia".

"W kontekście nadchodzącej fali omikronu dawka przypominająca jest naszym najmocniejszym buforem bezpieczeństwa" – stwierdził Niedzielski.

Resort przypomniał także, że w poniedziałek Centrum E-Zdrowia wysłało pierwsze nowe SMS-y z zaproszeniem na przyjęcie dawki przypominającej szczepionki przeciw COVID-19. Ministerstwo zwróciło w wiadomościach tekstowych ponad 240 tys. osobom uwagę na istotę szczepień w związku z rozprzestrzenianiem się wariantu omikron koronawirusa SARS-CoV-2.

MZ podał, że nowe SMS-y otrzyma każdy, komu będzie zbliżał się termin szczepienia przypominającego i każdy, kto się zaszczepi dawką przypominającą.(PAP)

Autorka: Klaudia Torchała

