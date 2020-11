Ministerstwo Zdrowia rozszerzyło krąg lekarzy mogących zlecić badanie w kierunku koronawirusa

MRPiT pracuje nad wydłużeniem ferii i wakacji, a tym samym sezonu turystycznego

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii prowadzi prace nad wydłużeniem ferii i wakacji, by rozciągnąć w czasie możliwość organizowania wypoczynku, co pozwoli zmniejszyć ryzyko zachorowań na Covid-19 - poinformował wiceszef resortu Andrzej Gut-Mostowy. Propozycje są na razie we wstępnej fazie prac.