Ministerstwo Rodziny: nie będzie drugiej waloryzacji emerytur, ani wypłaty 15. emerytury

fot. Grzegorz Krzyżewski / / FotoNews

Rząd nie przewiduje w 2022 r. drugiej waloryzacji emerytur, ani wypłaty 15. emerytury - powiedział w rozmowie z Super Biznes wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

"Nie przewidujemy drugiej waloryzacji. Tę marcową wzmocniliśmy w tym sensie, że podnieśliśmy wskaźnik wzrostu wynagrodzeń. On tradycyjnie przyjmowany jest na poziomie 20 proc. wzrostu wynagrodzeń. My przyjęliśmy 60-proc. wskaźnik. Emerytury były więc waloryzowane na poziomie 7 proc. To wysoka waloryzacja" - powiedział Szwed, cytowany przez Super Biznes.

Potwierdził, że w 2022 r. wypłacona będzie 14. emerytura, informując, że jeszcze nie zapadła ostateczna decyzja, czy tak jak poprzednio będzie obowiązywał próg 2.900 zł na wypłatę pełnego świadczenia w wysokości emerytury minimalnej (powyżej tego progu obowiązywała zasada złotówka za złotówkę).

Szwed zapytany o możliwość wypłaty 15. emerytury zaprzeczył takiej możliwości.

"Nie, ponieważ emeryci mogą skorzystać z kwoty wolnej od podatku, co w praktyce oznacza, że świadczenia do 2500 zł nie są objęte podatkiem" - powiedział.

Wiceminister poinformował, że rząd nie przewiduje waloryzacji świadczenia 500+, ponieważ jest szereg rozwiązań łagodzących skutki inflacji. (PAP Biznes)

tus/ osz/