Ministerstwo Finansów zapowiada problemy z e-Urzędem Skarbowym

Możliwe są utrudnienia w działaniu e-Urzędu Skarbowego dla logujących się profilem zaufanym, ale nie powinny trwać dłużej niż do piątku - poinformowało w mediach społecznościowych Ministerstwo Finansów.

"Od 2 marca godz. 19:30 do 3 marca godz. 2:00 mogą występować krótkie niedostępności logowania do serwisu Twój e-US profilem zaufanym. Wynika to z koniecznych prac serwisowych" - podał resort finansów na Twitterze.

Ministerstwo przeprasza za ewentualne utrudnienia.

Przypomnijmy, że we wtorek rano nie działała strona internetowa Ministerstwa Finansów umożliwiająca rozliczenie PIT-ów online. Jak się później okazało, rządowa domena była niedostępna z powodu cyberataku Rosjan. Ministerstwo Finansów zapewnia, że dane podatników są bezpieczne.

