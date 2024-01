Podatkowa rewolucja dla firm przesunięta w czasie. Ministerstwo Finansów wykryło problemy

Gigantyczna zmiana od połowy roku. Firmy nie są gotowe, a zegar tyka Krajowy System e-Faktur czeka za rogiem. Na wdrożenie zostało pół roku, a w co piątej mikro i małej firmie nie ma na to planów. Zegar tyka, a przygotowanie przedsiębiorstwa do funkcjonowania w nowych warunkach e-fakturowania wymaga czasu. Nowe przepisy odznaczają szereg zmian, w tym inny sposób wskazywania daty wystawienia faktury.