"Masz prawo do zwrotu podatku w wysokości 125,50 euro" - oszuści podszywają się pod Ministerstwo Finansów

"Masz prawo do zwrotu podatku w wysokości 125,50 euro" - kuszą oszuści w fałszywym e-mailu przesyłanym jako rzekoma wiadomość od Ministerstwa Finansów. Cyberprzestępcy wyłudzają m.in. dane karty płatniczej. Uważaj, możesz stracić oszczędności.

– Ostrzegamy przed e-mailami, które informują o możliwości wypłacenia zwrotu podatku. Strona, która podszywa się pod https://podatki.gov.pl, ma za zadanie wykraść dane do karty kredytowej. Niebezpieczny adres: hxxps://mirroir-grossissant.fr/wp-includes/www.podatki.gov.pl/ – ostrzega Ministerstwo Finansów na Twitterze.

‼️ Ostrzegamy przed e-mailami, które informują o możliwości wypłacenia zwrotu podatku.



Strona, która podszywa się pod https://t.co/DO70OKa4v1, ma za zadanie wykraść dane do karty kredytowej.



Niebezpieczny adres: hxxps://mirroir-grossissant.fr/wp-includes/www.podatki.gov.pl/ pic.twitter.com/CN6NZj1aHB — Ministerstwo Finansów (@MF_GOV_PL) November 19, 2020

"Masz prawo do zwrotu podatku w wysokości 125,50 euro. Prześlij poniższy formularz, abyśmy mogli to przetworzyć zwrot pieniędzy tak szybko, jak to możliwe. Po otrzymaniu formularza nastąpi zwrot pieniędzy" – kuszą oszuści podszywający się pod portal podatki.gov.pl (zachowaliśmy pisownię oryginalną wiadomości - przyp. red.).

Cyberprzestępcy za pomocą fałszywego formularza chcą wyłudzić podstawowe informacje od swojej potencjalnej ofiary. W wysyłanym na adres e-mail kwestionariuszu trzeba podać, aby otrzymać rzekomy zwrot podatku, m.in.:

imię i nazwisko,

datę urodzenia,

numer telefonu,

pełny adres,

dane karty kredytowej: numer, termin ważności oraz kod CVV.

Na podstawie wymienionych informacji oszuści obiecują przesłanie 125,50 euro zwrotu podatku, czyli ponad 560 zł (w przeliczeniu po kursie obowiązującym na 17 listopada).

Po czym można poznać oszustwo? Jedną z charakterystycznych cech są błędy ortograficzne i językowe w przesyłanych wiadomościach oraz podejrzane adresy, na które odbiorca zostaje przekierowany. Sprawdź, jakie kroki podjąć, jeżeli obawiasz się, że mogłeś paść ofiarą cyberprzestępców.

DF