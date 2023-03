Ministerstwo Finansów liczy wpływy z VAT-u. W latach 2016-23 wzrost ma być trzycyfrowy

DLA FIRMRozliczanie podatku VAT będzie prostsze. Rząd przyjął projekt ustawy

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy przewidujący rozwiązania, które uproszczą i przyspieszą rozliczanie podatku VAT - podano w komunikacie po posiedzeniu rządu. Jak wskazano, będzie to możliwe m.in. poprzez podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika z 1,2 do 2 mln euro. Nowe przepisy mają również zmniejszyć formalności dla przedsiębiorstw w obrocie międzynarodowym.