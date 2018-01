Ministerstwo Finansów chce odczarować PIT

Mimo, że nowy rok obfituje w zmiany w podatkach, to fiskus pracuje już nad kolejnymi poprawkami. Ministerstwo jest już po wewnętrznych rozmowach, ma ogólny zarys tego, co chce zrobić i pracuje nad całkowitą przebudową ustawy o podatkach osobistych. Cel - uproszczenie PIT.



- Mielibyśmy taką ogromną ambicję, żeby trochę odczarować ten podatek dla prostego obywatela, dlatego że moim zdaniem jest to najbardziej skomplikowana ustawa podatkowa jaką czytałem - Maciej Żukowski, dyrektor departamentu podatków dochodowych MF.



- To do czego byśmy chcieli w najprostszych słowach zmierzać, to jest jakby odseparowanie opodatkowania zwykłego obywatela, od opodatkowania przedsiębiorcy, który jest osobą fizyczną. Tak, żeby człowiek, który jest zatrudniony na umowę o pracę, bądź jakieś inne źródło, był w stanie, w stosunkowo prosty sposób policzyć sobie ten podatek. I żeby oglądając rozmiar ustawy, nie przerażał się na sam jej widok - dodaje Żukowski.



Żeby to osiągnąć i dostosować PIT do zwykłego Kowalskiego, resort chce odseparować go od opodatkowania zysków kapitałowych i zysków z działalności gospodarczej, czyli podzielić podatek dochodowy na trzy koszyki.



- Mamy w ogóle ambicję rozdzielenia trzech reżimów. Prostego opodatkowania obywatela, które na tyle na ile jest to możliwe, w sposób klarowny, jasny przedstawiałoby sytuację pracobiorcy, jakkolwiek byśmy sobie ją zdefiniowali. Chcielibyśmy oddzielnie opodatkować przedsiębiorcę, czy on będzie działał w formie osoby fizycznej czy spółki kapitałowej, czy spółki osobowej. I trzecim takim źródłem opodatkowania byłyby zyski pasywne, czyli zyski kapitałowe - mówi Żukowski



Ministerstwo Finansów pracuje również nad rozwiązaniami, które mają zachęcić firmy do stawiania na innowacje. Resort chce zaoferować specjalne preferencje dla firm, które nie tylko ponoszą nakłady na B+R, ale także patentują i komercjalizują wymyślone rozwiązania w kraju.