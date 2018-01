Ministerstwo Cyfryzacji: Nie mamy nic wspólnego z kryptowalutami

- W odpowiedzi na informacje zawarte w artykule pt. "Polska szykuje kryptozłotego", który ukazał się w wydaniu "Pulsu Biznesu" z 17 stycznia 2018 r. informujemy, że kwestie związane z obrotem pieniężnym (w tym kryptowalutami) są poza jurysdykcją Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwo Cyfryzacji w żaden sposób nie uczestniczy w pracach nad przygotowywaniem projektów związanych z podażą pieniądza w Polsce - poinformował resort w oświadczeniu przesłanym PAP.

- Ministerstwo Cyfryzacji wspiera rozwój technologii rejestrów rozproszonych, natomiast nie prowadzi jakichkolwiek projektów i badań związanych z kryptowalutami. Organy właściwe dla decyzji o wspieraniu rozwoju poszczególnych instrumentów płatniczych to NBP oraz KNF - przypomina ministerstwo.

Resort cyfryzacji poinformował również, że z dniem dzisiejszym cofnęło patronat dla Polskiego Akceleratora Technologii Blockchain.

W temacie wypowiedziała się również była minister cyfryzacji Anna Streżyńska:

Zaskakujące. Przecież produkty akceleratora to w zasadzie proof of concept a nie pełne wdrożenia. Miały po prostu sprawdzić czy mamy zdolność do wytworzenia przydatnych rozwiązań i jak one w poszczególnych dziedzinach zadzialają. Zakładana dlatego była różnorodność tych produktów https://t.co/E1oSu4M5r5