Ministerstwo Aktywów Państwowych zablokowane przez Greenpeace

Aktywistki i aktywiści klimatyczni zablokowali w czwartek rano Ministerstwo Aktywów Państwowych. Ponad 100 osób działających pod szyldem "Wszystkie Dla Klimatu" od wczesnych godzin rannych blokuje wejście do resortu, domagając się od rządu wyznaczenia roku 2030 jako najpóźniejszej daty odejścia Polski od węgla. Jak zapowiadają, dziś ministerstwo będzie nieczynne. Wejście do ministerstwa zablokowali kontenerami z napisami: “Dość gadania” oraz “Mamy dość”.

- Kryzys klimatyczny przybiera na sile, giną kolejne gatunki. W kotłach elektrowni na gaz i węgiel rządzący palą naszą przyszłość. Nasze plany i marzenia rozwiewają się z każdą toną gazów cieplarnianych wyrzucanych z kominów. Kluczowi politycy i polityczki ignorują zagrożenie. Jedyne, na co potrafią się zdobyć, to puste słowa. A przecież doskonale wiedzą, że węgiel, gaz i ropa zagrażają naszemu życiu i sprawiają, że świat płonie. Bardziej niż bezpieczeństwo ludzi interesują ich doraźne zyski i dogmat nieustającego wzrostu gospodarczego. Mamy dość! - powiedziała Katarzyna Guzek z Greenpeace.

Aktywistki i aktywiści tłumaczą, że to właśnie w resorcie aktywów państwowych zapadają decyzje dotyczące energetycznych i górniczych spółek skarbu państwa i że minister Sasin ma możliwość podjęcia decyzji, które doprowadzą do sprawiedliwej transformacji energetycznej.

- W Polskiej energetyce trwa pożar i jedyną szansą na jego ugaszenie jest przyjęcie planu szybkiego odejścia od węgla. Ale zamiast tego rząd i minister Sasin uciekają się do prób przekupstwa za publiczne pieniądze najpierw górników, teraz energetyków w zamian za poparcie dla utworzenia tzw. Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego czyli “umieralni dla elektrowni węglowych”. Wszystko to, by jak najdłużej trwać w węglowym status quo i unikać zmierzenia się z wyzwaniem, jakim jest przeprowadzenie sprawiedliwej transformacji. Mamy tego już dość, podobnie jak mamy dość czczego gadania polityków. Chcemy zobaczyć skuteczne działania na rzecz klimatu - powiedziała Joanna Flisowska, szefowa działu klimat i energia w Greenpeace.

Opublikowany niedawno raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu jest określany czerwonym alertem dla ludzkości. To analiza najnowszej wiedzy świata nauki o stanie klimatu. Wynika z niej, że jesteśmy u progu katastrofy. Wciąż można jej j uniknąć ale konieczne jest by kraje uprzemysłowione, w tym Polska odeszły od spalania węgla do 2030 roku a w następnej dekadzie gazu i ropy naftowej.

- Jeśli nie odejdziemy od spalania paliw kopalnych, sytuacje ekstremalne jakie niesie ze sobą katastrofa klimatyczna, staną się naszą codziennością. Nie zamierzamy siedzieć bezczynnie i czekać, aż polityczki i politycy zgotują nam taki los swoim tchórzostwem i krótkowzrocznością. Dlatego domagamy się od rządu działań na miarę kryzysu, w jakim się znajdujemy - powiedziała Katarzyna Guzek.

