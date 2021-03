Ministerstwa rozdają nagrody. Blisko 20 mln zł w 2020 roku

Podsumowanie planu Morawieckiego - co się udało, a co nie wyszło

Pięć lat temu ówczesny wicepremier Mateusz Morawiecki zaprezentował Plan Odpowiedzialnego Rozwoju. W ciągu roku przekuto to w Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju. Dziś przyszedł czas na weryfikację tego, co udało się osiągnąć, a co zakończyło się klapą.