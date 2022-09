Minister zdrowia: na wrzesień mamy zagwarantowane 4 mln szczepionek przeciwko wariantowi Omikron

fot. Andrzej Hulimka / / FORUM

Na wrzesień mamy zagwarantowane 4 mln szczepionek przeciwko COVID-19, ukierunkowanej na wariant omikron. Mniej więcej połowa od firmy Pfizer i połowa – od Moderny – powiedział w czwartek szef Ministerstwa Zdrowia Adam Niedzielski.

Adam Niedzielski przekazał, że pierwszej grupie pacjentów wystawiono już ponad 5 mln skierowań na szczepienie drugą dawką przypominającą przeciwko COVID-19.

"Z tej grupy skorzystało mniej więcej 1,6 mln osób, jeżeli chodzi o przyjęcie tej drugiej dawki przypominającej. Dopisując tę grupę w wieku powyżej 12 lat – jutro wystawimy e-skierowania na szczepienie dla 5,8 mln, czyli ta całkowita grupa uprawniona w tej chwili to jest ponad 10, blisko 11 mln pacjentów, z czego mniej więcej 1,5 mln pacjentów zaszczepionych, co oznacza, że będziemy mieli mniej więcej 9 mln osób do zaszczepienia (...)" – powiedział Niedzielski.

Szef resortu zdrowia dodał, że szczepienia drugą dawką przypominająca będzie wykonywane nowym preparatem. "Preparatem, który jest ukierunkowany na omikron w wersji BA.1" – sprecyzował.

"W tej chwili mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o dostawy do Polski szczepionek w tym wariancie, to na wrzesień mamy zagwarantowane 4 mln preparatów, z czego mniej więcej pół na pół między dwoma firmami, które przygotowały te preparaty" – przekazał Niedzielski.

Dodał, że do dyspozycji będzie ok. 2 mln szczepionek Pfizera i 2 mln Moderny. "W tej chwili, uruchamiając akcję szczepień (...), będziemy już dysponowali do weekendu blisko 2 mln szczepionek" – zapewnił.

Przypomniał, że w ostatnich dniach Europejska Agencja Leków dopuściła szczepionkę przeciwko podwariantom omikronu BA.4 i BA.5.

"Obie firmy deklarują, że finalizują już w zasadzie procesy produkcji pod kątem tego wariantu, ale bardzo ważne jest to, że szczepienia zarówno te pod katem wariantu BA.1 i te drugie, które jest pod kątem wariantu BA.4 i BA.5, są oceniane w badaniach jako równie skuteczne przeciwko omikronowi, bo skuteczność jest powyżej 90 proc." – powiedział Niedzielski.

Drugą dawkę przypominającą będziemy tylko i wyłącznie szczepić w wersji BA.1

W czasie konferencji prasowej w Warszawie, powiedział, że "nadal szczepienie podstawowe jest wykonywane wersją podstawową szczepienia, natomiast dawka pierwsza przypominająca w miarę dostępności już nowym preparatem, a drugą dawką przypominającą będziemy szczepić tylko i wyłącznie w wersji BA.1, a jak dojdzie wersja preparatu w kierunku BA.4 i BA.5, to wtedy będziemy wykorzystywali tę wersję".

Zaznaczył, że "nadal będzie zachowywana priorytetyzacja grup ryzyka".

"W miarę dostępności szczepienia będziemy przede wszystkim chcieli szczepić te osoby, które mają powyżej 60 lat z chorobami przewlekłymi bądź mają jakieś inne upośledzenia układu immunologicznego" – powiedział Niedzielski.

Zaznaczył, że "od jutra mogą się wszyscy zapisywać na szczepienie".

Wojciech Andrusiewicz: w piątek jeszcze nie każdy punkt szczepień będzie miał szczepionkę przeciwko omikronowi BA.1

w czwartek w nocy zostaną wystawione e-skierowania na szczepienie przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 preparatem ukierunkowanym na podwariant omikron BA.1. Zaznaczył, że "w piątek nie każdy punkt szczepień będzie wyposażony w tę szczepionkę".

"Rano punkty szczepień powinny mieć dostępne kalendarze na poszczególne dni i godziny. Na pewno jutro wszyscy chętni, jeżeli będzie ich pół miliona, nie otrzymają jeszcze szczepionki BA.1, ale to nie kłopot. W przyszłym tygodniu stopniowo każdy będzie szczepiony szczepionką BA.1, a następnie BA.4 i BA.5" – zaznaczył.

Andrusiewicz poinformował, że na stanie jest 450 tys. szczepionek, a 952 punkty szczepień zamówiły 128 tys. szczepionek.

"Jutro dojdzie kolejne blisko półtora miliona szczepionek, które będą rozdystrybuowane do przyszłego tygodnia, więc realnie te 2 mln szczepionek, które będziemy mieli już jutro w magazynach, będą spożytkowane w przyszłym tygodniu" – dodał.

Rzecznik MZ: Nie będzie wyboru między szczepionkami ukierunkowanymi na inne warianty wirusa

"Udając się na czwarte szczepienie, drugim boosterem, pacjent nie wybiera między szczepionką BA.1. a BA.4./BA.5. Obie szczepionki są równie bezpieczne i równie skuteczne. Decyduje o tym dostępność dawki w punkcie szczepień" – powiedział rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

"Prosiłbym, żebyśmy nie traktowali tego szczepienia jak nowej wersji telefonu. Obie szczepionki są tak samo skuteczne. Nie wybieramy spośród tych dwóch" – powtórzył.

Podał, że w najbliższych dniach ruszy kampania społeczna "skierowana do wątpiących, czy szczepienie nam pomaga".

Szczepienie drugą dawką przypominającą dla osób powyżej 12 lat

Od 16 września, czyli od dnia jutrzejszego, wprowadzamy szczepienie drugą dawką przypominającą dla osób powyżej 12 lat, które przyjęły podstawowy schemat szczepienia i pierwszy booster – powiedział w czwartek minister zdrowia.

Według Niedzielskiego najważniejszą bronią przeciw koronawirusowi są szczepienia.

"Od 16 września wprowadzamy szczepienie drugą dawką przypominającą dla osób powyżej 12 lat, które przyjęły podstawowy schemat szczepienia i pierwszy booster. W ten sposób uzupełniamy te dotychczasowe zalecenia, które dotyczyły osób z upośledzoną odpornością i osób 60 plus, poszerzając grupę osób uprawnionych do szczepienia" – wyjaśnił.

Niedzielski zapewnił również, że dostępne są leki przeciwko COVID-19 – molnupiravir i paxlovid.

"Jesteśmy w trakcie przyjmowania kolejnych partii leku, które będą dostarczane do szpitali, gdzie przebywają osoby chorujące będące w grupach ryzyka. Chodzi o pacjentów senioralnych i o pacjentów, którzy są obciążeni różnymi chorobami, które wiążą się z osłabieniem systemu immunologicznego" – dodał. (PAP)

Autorzy: Iwona Żurek, Katarzyna Herbut, Szymon Zdziebłowski, Danuta Starzyńska-Rosiecka

iżu/ kh/ joz