Minister zdrowia: W pierwszej kolejności do "otwarcia" jest handel

Czarnek: Mam nadzieję na zaszczepienie nauczycieli jeszcze w I kwartale

"Mam nadzieję, że nauczyciele zostaną zaszczepieni jeszcze w I kwartale, choć na razie informacje, jakie mamy, to jest drugi kwartał - powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Zapewnił, że walczy o to, by nauczyciele zostali zaszczepieni jak najszybciej.