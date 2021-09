Minister zdrowia: Nie ma ryzyka, że karetka nie przyjedzie

fot. Arkadiusz Ławrywianiec / / FORUM

Nie ma ryzyka, że karetka nie przyjedzie do pacjenta. Stosujemy procedury, które przewidują uruchomienie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego lub sprowadzenie zespołu z sąsiedniej miejscowości, wykorzystujemy też tak zwany transport międzyszpitalny – podkreślił w środę w "Fakcie" szef MZ Adam Niedzielski.

W kontekście zapowiadanego protestu ratowników medycznych dziennik zapytał Niedzielskiego, co powie pacjentom, którzy zastanawiają się, ile będą czekać na karetkę albo czy w ogóle do nich przyjedzie.

"Nie ma takiego zagrożenia. Czasy dojazdu karetek są stale monitorowane. Stosujemy procedury, które przewidują bądź to uruchomienie lotniczego pogotowia ratunkowego, jeżeli nie ma dostępności karetki, bądź sprowadzenie zespołu z sąsiedniej miejscowości. Wykorzystujemy też tak zwany transport międzyszpitalny, bo tam też pracują ratownicy. Na razie te wszystkie procedury działają" – odpowiedział szef MZ.

Przyznał, że "rzeczywiście w zeszłym tygodniu mieliśmy taki dzień, gdy blisko 25 proc. zespołów nie miało obsady". "Ale my byliśmy to w stanie płynnie zastąpić i nie doprowadzić do sytuacji, w której pacjenci mieliby problemy z wezwaniem zespołu ratownictwa medycznego" – podkreślił Niedzielski.

Na pytanie, że użył słów "na razie", minister odparł: "Na razie, bo oczywiście te granice istnieją. Nie potrafię powiedzieć, jaki procent niezapełnienia (obsad karetek) będzie krytyczny. Dlatego staramy się porozumieć z całym środowiskiem. Zaproponujemy nowe stawki, które pozwolą spełnić częściowo oczekiwania formułowane przez ratowników kontraktowych" – zaznaczył Niedzielski.

Dopytywany, czy premier Mateusz Morawiecki wyraził na to zgodę, szef MZ odparł, że tak. "Udało się skonsultować z panem premierem, czy jest zgoda na przeznaczenie dodatkowych środków. Bo rozwiązanie, które proponujemy oznacza w tym roku wydatek dodatkowych 60 milionów, a w przyszłym roku ponad 200 milionów. To są bardzo poważne środki" – powiedział minister zdrowia. (PAP)

